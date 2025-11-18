El conocido pianista y director de orquesta Rafael Ithier, así como el inolvidable periodista y el reportero ancla Aníbal González Irizarry, fueron algunas de las figuras que encabezaron la exaltación de la Clase 2025 del Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño.

La ceremonia tuvo como escenario el Salón Leopoldo Figueroa del Senado de Puerto Rico, donde figuras y personalidades de la escena política, militar, cultural y social del país, se dieron cita para participar de uno de los eventos más memorables en la celebración de las actividades que configuran el tributo patrio a sus veteranos durante el mes de noviembre.

Entre los presentes figuraron el general Fernando Fernández, gestor del Salón de la Fama, el procurador Agustín Montañez Allman, el portavoz senatorial Gregorio Matías, y el expresidente cameral José Aponte. Otros que se destacaron en este privilegiado grupo fueron Hiram Bithorn, el primer boricua en jugar en las Grandes Ligas, Julio Toro, exdirigente en la Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico, y el exfiscal federal Daniel López Romo.

Montañez Allman, quien también es un veterano condecorado por comandar una unidad en territorio de combate en la Guerra del Golfo Pérsico, destacó que se resaltaron las contribuciones a la sociedad de aquellos veteranos que, cumplieron honorablemente con su servicio militar, y continuaron con su ejemplo de disciplina, honor y perseverancia en la vida civil.

Primera Hora te comparte información de las figuras exaltadas al Salón de la Fama del Veteraño Puertorriqueño:

Hiram Bithorn (1916-1951): fue el primer puertorriqueño en jugar en el beisbol de Grandes Ligas, tras ser firmado por el equipo de los “Yankees” de Nueva York en 1936 y posteriormente adquirido por los “Cubs” de Chicago con quién debutó en las Grandes Ligas en 1942. En 1944 se alistó en la Marina de Guerra de los Estados Unidos donde sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.

Aníbal González Irizarry (1927-2018): este veterano se inició en la locución con la emisora WPRA de Mayagüez con tan solo 15 años de edad. Años después, trabajó en emisoras de radio en la ciudad de Nueva York. En 1953, el boricua ingresó al Ejército sirviendo en la Guerra de Corea. Luego de completar su servicio militar, regresó a Puerto Rico y se unió a la cadena WKAQ-Telemundo como anunciador de radio, pasando luego a ser el hombre ancla del programa “Telenoticias en Acción”.