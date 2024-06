El periodista Raúl de Molina compartió esta tarde en el programa El gordo y la flaca de Univision las conversaciones que sostuvo entre ayer y hoy con el reguetonero Don Omar, quien ayer sorprendió al mundo al revelar que fue diagnosticado con cáncer.

Según el periodista, el intérprete de reguetón le manifestó que le extirparon el riñón donde tenía el tumor cancerígeno.

“Ayer tuve una gran alegría, cuando me entra una llamada, era Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró cuatro horas señores y que ya se sentía bien. Todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice ‘ya me quitaron el cáncer’”, contó De Molina.

“Hace unos minutos atrás estaba hablando con él por texto y me doy cuenta que lo que está sufriendo o sufrió Don Omar es exactamente lo que me pasó a mí, que yo pensé no sabía qué hacer, si me iba a morir o no, cuando me dijeron que tenía cáncer de riñón. A mí me quitaron un riñón hace 19 años atrás con cáncer”, recordó el comunicador.

“Hablando con Don Omar me doy cuenta y me dice él hace unos minutos que a él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el derecho... William todo lo mejor. Ahora tenemos algo en común, tenemos un solo riñón”.

Esta mañana, la estrella del reguetón indicó que fue operado con éxito a través de una publicación que compartió en las redes sociales. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, escribió el artista de 46 años.