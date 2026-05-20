La organización de Lola Challenge anunció con entusiasmo en el programa Día a Día de Telemundo que el querido comunicador y filántropo puertorriqueño Raymond Arrieta será el padrino oficial de la 12.ª edición del Lola Challenge Weekend, reafirmando así el compromiso de esta iniciativa con las causas que transforman vidas en Puerto Rico.

La edición de este año tendrá como entidad beneficiaria a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, instituciones que durante décadas han brindado esperanza, tratamiento y acompañamiento a miles de pacientes y familias puertorriqueñas.

“Estoy agradecido enormemente que me hayan elegido y me comprometo a hacer el Lola Challenge caminando”, comentó el animador un tanto emocionado.

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“Nos llena de profunda alegría y gratitud que Raymond Arrieta se una a esta causa como padrino y que este año la fundación escogida sea la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. Cada donación recibida se transforma en esperanza para nuestros pacientes y sus familias, permitiéndonos continuar nuestra misión de combatir el cáncer mediante la prevención, la detección temprana, el apoyo y el tratamiento médico integral. Gracias a iniciativas como esta, seguimos llevando servicios esenciales, educación y cuidado humano a quienes más lo necesitan”, expresó Odette Negrón, directora de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.

Por su parte, Omayra Borges, presidenta y fundadora del Lola Challenge Weekend, compartió un emotivo mensaje sobre la trayectoria y el impacto de Raymond Arrieta en Puerto Rico. “Como presidenta y fundadora del Lola Challenge Weekend, y como una de las personas que tuvo el privilegio de presenciar desde aquel primer año —y por 16 años— la entrega, el sacrificio y la determinación con la que Raymond Arrieta comenzó a caminar por todo Puerto Rico impulsado por la esperanza de miles de pacientes y familias puertorriqueñas para recaudar fondos para el Hospital Oncológico, escoger al Hospital Oncológico como recipiente de la donación del Lola Challenge Weekend es, para nosotros, un acto de gratitud de todo un país".

Lola Challenge Weekend se celebrará del 4 al 8 de noviembre de 2026 e incluirá actividades especiales, “Expo” y el evento final del reto deportivo y solidario.