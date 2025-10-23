La influencer y nutricionista australiana Stacey Hatfield, de 30 años, falleció el pasado 29 de septiembre tras sufrir una “complicación médica imprevista y extremadamente rara” durante el parto de su primer hijo, según informó su esposo, Nathan Warnecke.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de Hatfield, donde su pareja compartió un emotivo mensaje de despedida.

La creadora de contenido, conocida por su marca Natural Spoonfuls y sus publicaciones sobre gastronomía y bienestar natural, residía en Melbourne y acumulaba más de 22,000 seguidores en redes sociales, donde promovía un estilo de vida saludable y libre de toxinas.

‘Era la luz de mi vida’

De acuerdo con el testimonio de Warnecke, Stacey dio a luz con éxito en su hogar a su hijo Axel, pero pocos minutos después presentó una complicación repentina. “Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara, y falleció tras ser trasladada al hospital”, explicó en la publicación.

El esposo agradeció el trabajo del personal médico que intentó salvarle la vida. “El personal del hospital fue excepcional e hizo todo lo posible por ayudar, pero al final no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos”, escribió. La familia pidió privacidad en medio del duelo y expresó su gratitud por las muestras de apoyo recibidas de seguidores y amigos.

Hatfield se había casado con Warnecke hacía menos de un año, luego de una relación de nueve años. La pareja esperaba con ilusión la llegada de su primer hijo. “Ella era la luz de mi vida y la razón por la que me levantaba por la mañana. No hay palabras para describir lo devastador que es esto para mí y para todos los que la conocimos y la amamos”, compartió el esposo.

Nathan también recordó el impacto positivo que su esposa tuvo en su vida. “Era la persona más amorosa, trabajadora, disciplinada e inteligente que he conocido. Ella me hizo el hombre que soy hoy y el día más feliz de mi vida fue casarme con ella, mi mejor amiga, en una playa de arena blanca en las Maldivas”, escribió en su homenaje.

El matrimonio vivía en Melbourne y solía compartir en redes sociales imágenes de su vida cotidiana y de su embarazo. Según su esposo, Stacey soñaba con ser madre y había decidido tener un parto en casa. “Ser mamá era el mayor sueño de su vida. Lo logró. En sus propios términos, tal como siempre lo soñó. Sostuvo a Axel cuando nació, lo amamantó, vio que era un niño y lo amó”, añadió Warnecke.

El fallecimiento de Hatfield generó conmoción en la comunidad digital australiana, especialmente entre quienes seguían su contenido sobre alimentación natural y bienestar. Diversas figuras del sector expresaron condolencias y destacaron su legado como promotora de un estilo de vida consciente y saludable.

Stacey Hatfield deja a su esposo y a su hijo recién nacido, Axel. Su familia continúa recibiendo mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes la recuerdan por su amabilidad, su pasión por la nutrición y su mensaje de vida sana.

Tras su fallecimiento, su esposo inició una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos del funeral y apoyar los gastos del hogar. Hasta el momento, la iniciativa ha reunido más de 48 mil dólares de los 50 mil necesarios, destinados también a los suministros del bebé y al tiempo que Nathan necesita ausentarse de su trabajo. Una despedida marcada por el dolor que llega apenas dos meses antes del que habría sido su primer aniversario de matrimonio.