A petición del público del área oeste, regresa uno de los espectáculos más esperados del transformismo en Puerto Rico: ‘The Divine Show: Leyendas’, una producción que rinde homenaje a las grandes figuras del arte del transformismo, combinando comedia, música, imitaciones y espectáculo tipo cabaret.

El evento se celebrará el sábado, 27 de septiembre de 2025 a las 8:30 p.m. en el restaurante Rancho Grande Bar & Seafood en Añasco, y contará con la participación de reconocidas artistas que han dejado huella en la escena local e internacional.

La anfitriona de la noche será la carismática Dreuxilla Divine, quien presentará su inconfundible stand-up lleno de humor y picardía, y compartirá escenario con grandes veteranas del transformismo puertorriqueño, a quienes describe como “sus madres, su escuela”. El elenco incluye a Félix Chevremont, Vanessa Fox y, desde Nueva York, la actriz Barbara Herr.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de interpretaciones e imitaciones de legendarias divas de la música latina como Isabel Pantoja, Iris Chacón, Yolandita Monge, Lucecita Benítez, Sophy, Lissette Álvarez y Ednita Nazario, entre muchas otras.

“Este show promete, ya que desde hacía tiempo quería hacer un espectáculo tipo cabaret francés, como Moulin Rouge, y por fin se me dio. Será una noche distinta, con imitaciones, música, baile y mucha comedia. Estoy segura de que se van a divertir”, expresó Dreuxilla Divine en declaraciones escritas.

La producción de ‘The Divine Show: Leyendas’ está a cargo de Nelson Roldán Entertainment, y busca ofrecer al público del oeste una velada llena de arte, nostalgia y risas.

Los interesados pueden reservar sus espacios llamando al 787-464-4175 o 787-464-7001. Se recomienda hacer reservaciones con anticipación, ya que se anticipa una alta demanda de boletos.