A más de una semana de que se diera a conocer el fallecimiento del actor Patrick Muldoon, medios internacionales han confirmado la causa oficial de su muerte, tras acceder al certificado de defunción.

De acuerdo con People, que obtuvo el documento oficial, el intérprete —conocido por su participación en la serie Melrose Place— murió a causa de un infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque al corazón. El certificado también señala como causas subyacentes una embolia pulmonar y una coagulopatía hereditaria, una condición genética que afecta la formación de coágulos sanguíneos.

Los restos del actor fueron cremados el pasado 28 de abril, según el mismo documento citado por People. Previamente, su representante había confirmado su fallecimiento en declaraciones a Variety, indicando que Muldoon murió de forma repentina el domingo 19 de abril. En ese momento, el medio Deadline ya había adelantado que el deceso se produjo tras un ataque al corazón, versión que ahora queda confirmada oficialmente.

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Días antes de su muerte, el actor había compartido en redes sociales su entusiasmo por su participación como productor ejecutivo en el thriller criminal Kockroach, protagonizado por Chris Hemsworth y Taron Egerton.

Tras conocerse la noticia, varias figuras del mundo del entretenimiento reaccionaron en redes sociales. Entre ellas, Lisa Rinna, quien fue su hermana en pantalla, y Alison Sweeney, quien expresó en X su pesar por la pérdida, destacando el talento, la amabilidad y el sentido del humor del actor, con quien compartió escena en Days of Our Lives.

Según reportó Variety, Muldoon deja a su pareja, Miriam Rothbart, así como a sus padres, su hermana y otros familiares cercanos.