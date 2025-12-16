Revelan lo que habría ocurrido entre Rob Reiner y su hijo poco antes de ser asesinado
La familia había asistido a una fiesta organizada por Conan O’Brien.
Tras la confirmación de la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele, nueva información ha salido a la luz.
La pareja fue encontrada sin vida la tarde del pasado domingo. Sin embargo, el caso dio un giro dramático cuando se reveló que los cuerpos presentaban varias heridas de arma blanca y que su hijo, Nick Reiner, era el principal sospechoso.
Ahora, medios estadounidenses confirmaron que, horas previas al crimen, la familia había asistido a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, donde se vieron envueltos en un fuerte pleito.
Según información publicada por TMZ, durante el evento Rob Reiner y su hijo Nick protagonizaron una acalorada discusión que fue escuchada por varios de los asistentes.
“En la fiesta, Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte. Según informan fuentes de la familia Rob y Michele se fueron de la fiesta. Desconocemos si Nick también se fue”, afirmó el medio.
Este lunes Nick fue arrestado por agentes del departamento de policía de Los Ángeles y puesto a disposición del juez.
Fuentes familiares también señalaron al medio que la relación entre Rob, Michele y su hijo atravesaba, desde hace meses, una etapa complicada. Según estos testimonios, el matrimonio estaba profundamente preocupado por la salud mental de Nick y por presuntos problemas de abuso de sustancias.
Nick Reiner fue acusado formalmente de homicidio y se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares.