Una mujer describió el momento en que la expresentadora de televisión Angelynn ‘Angie’ Mock, se acercó a ella y a su novio para pedir ayuda luego de presuntamente haber apuñalado a su madre de 80 años en Wichita, Kansas, el pasado 31 de octubre.

Alyssa Castro, vecina de la mujer capturada, le contó al portal kake.com que se trató de un momento traumático, ya que Mock cruzó la calle y se acercó al carro en que se transportaban ella y su novio, momentos después del apuñalamiento.

“Una mujer se acercó a nuestro vehículo con sangre, como si sus manos estuvieran llenas, su cuerpo estaba lleno de sangre, pidiendo que llamáramos al 911”, relató Castro al citado medio.

PUBLICIDAD

💔 Former News Anchor Charged with Murder After Allegedly Stabbing and Killing Her 80-Year-Old Mother



The news has been dominated by the shocking case involving a former St. Louis television news anchor, Angelynn 'Angie' Mock, who has been charged with first-degree murder in the… — Satguy 141 (@satguy01) November 3, 2025

Después de que llegó al carro, Mock le rogó al novio de Castro que le prestara su teléfono móvil para llamar al 911. La mujer tomó el celular y regresó a su casa con él.

Según un comunicado de prensa compartido en Facebook por el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick (SCPD), los hechos se presentaron el pasado viernes 31 de octubre en una residencia en Wichita, Kansas, alrededor de las 7:52 a. m.

La Policía halló a una mujer, identificada como Angelynn ‘Angie’ Mock, de 47 años, parada afuera de la casa. Luego entraron y encontraron a la madre de Mock, Anita Avers, de 80 años, inconsciente en su cama con múltiples heridas de arma blanca.

Aunque Avers fue trasladada con signos vitales a un hospital local, falleció esa misma mañana, según el comunicado de prensa.

Según informó la Policía, Mock también debió recibir tratamiento en el hospital por lesiones no especificadas y posteriormente quedó bajo custodia en la cárcel del condado de Sedgwick.

‘Me alegra haberla ayudado en ese momento’

La testigo contó que después de que Mock llamó al 911, intentó ayudarla en todo lo que pudo.

“Le pregunté si estaba bien, y estaba bastante conmocionada y parecía asustada, y simplemente salió corriendo”, relató Castro al mencionado medio.

A pesar de las circunstancias, Castro reveló que agradece haber estado en ese momento y haber podido ayudar a la mujer.

“Me alegra que hayamos podido ayudarle, ¿sabe a lo que me refiero? Nunca sabemos por lo que está pasando la gente. Esto sucedió de forma inesperada, pero mientras hayamos podido llamar al 911 y ver qué podíamos hacer, eso es lo único que me importa”, dijo Castro.

Angelynn Mock afirma que actuó en defensa propia

La expresentadora de TV fue arrestada el martes y enfrenta cargos por homicidio por la muerte de su madre. Sin embargo, ha argumentado que actuó en defensa propia.

Avers era terapeuta matrimonial y familiar en Wichita Counseling Professionals.