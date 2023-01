Shakira no sólo ha tenido que lidiar con el escándalo de una separación por infidelidad, sino también con el trato con sus exsuegros, en particular su exsuegra Monsterrat Bernabeu, mencionada en la canción “BZRP Music Session #53″ y con quien la cantante, al parecer, no se llevaba del todo bien desde antes de separarse de Piqué.

Un video filtrado en el que se observa cómo la madre del exfutbolista le dice a la colombiana que guarde silencio, y después le toca el rostro con evidente hartazgo, se viralizó y le dio contexto a lo que la artista había hecho últimamente, como levantar un muro entre su casa y la de sus exsuegros, y colocar en su balcón una bruja que mira hacia la dirección de la casa de los padres de Gerard.

Medios españoles han captado la buena relación entre Monsterrat Bernabeu y la joven Clara Chía, actual pareja de Piqué, a quien sus padres habría aprobado cuando aún la separación con Shakira no se había dado.

La madre de Piqué sufre

Una amiga de Monsterrat Bernabeu habló en el programa español “Cuatro al día” sobre cómo se siente la madre de Piqué ante la actitud distante que ha tomado Shakira con ella.

La amiga de Monsterrat, llamada María, asegura que han ocurrido muchas cosas injustas en esta historia, y la mamá de Piqué lo está padeciendo; lamentó que se le dé una imagen negativa y de lo peor a las suegras, como si estas fueran malas; aseguró que ella no ha visto mejor suegra que Monsterrat.

“Hablan de Monse, que si las suegras somos malas, pues esta es la mejor suegra que he conocido”, expresó.

La amiga María recordó qué pasaba con los hijos de Shakira cuando la artista se iba de gira.

“Cuando Shakira se iba a sus conciertos, a no sé dónde se iba, con los niños, que eran bebés, y los tenía Monse, los cuidada Monse”, recordó, y reiteró que a Bernabeu en verdad le afectan los comentarios que se dicen en su contra, sin embargo, “no abrirá la boca Monse”, sentenció su amiga.

Hace unos días circuló que la intérprete de “Te felicito” les habría pedido a sus dos hijos que no llamaran abuelos a los papás de Piqué.

La publicación de la primera foto de Piqué y Clara Chía ha alborotado nuevamente las redes sociales, donde antes, los seguidores de Shakira y Piqué disfrutaban videos en los que aparecía sonriente la pareja con sus hijos Sasha y Milan.

2023, el año de Shakira

Apenas está empezando, pero el 2023 promete seguir siendo un gran año para Shakira, ahora con una exposición de la carrera de la estrella colombiana, galardonada con tres Grammy y 11 Latin Grammy.

Ella será el tema de una exposición del museo del Grammy en Los Ángeles. La exhibición, titulada “Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience”, se inaugurará el 4 de marzo y estará abierta al público en su galería de música latina, informó el museo el jueves.

Entre las piezas destacadas de la muestra, hay varias de sus guitarras favoritas, una Gibson cubierta con más de 70 mil cristales Swarovski; la guitarra Taylor acústica con la que compone; una Fender cubierta con cristales Swarovski rosados con la que se presentó en su gira Fijación Oral de 2006 y 2007, así como una Yamaha con la que se presentó en su gira El Dorado de 2018.