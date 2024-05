La mirada de todo el planeta está puesta desde octubre de 2023 en el enfrentamiento entre Israel y Palestina y, con el correr de los meses, millones de personas alejadas de la zona de conflicto fueron tomando una postura al respecto. A las protestas que se llevan a cabo en algunas de las principales universidades de los Estados Unidos condenando lo que consideran “un genocidio” al pueblo palestino, se sumaron varias estrellas de la talla de Susan Sarandon y Mark Ruffalo. Quizá por eso, cuando comenzó a circular en las redes un video en el que se veía a Robert De Niro en medio una de esas manifestaciones, llamó la atención.

En las imágenes se ve al protagonista de “Taxi Driver” gritándole a una multitud mientras, en segundo plano, a su colega Jesse Plemons observa la escena desde un costado. El video, tomado por un espectador desconocido, fue publicado en un principio en X (antes Twitter), y a partir del miércoles fue replicado por cuentas que subtitularon el diálogo de De Niro y comenzaron a hacerlo circular, afirmando que el actor increpaba con vehemencia a los manifestantes.

Entonces, sí, las imágenes tomaron trascendencia y ante la polémica, el actor rompió el silencio.

A través de su representante, Stan Rosenfield, explicó: “Lo que se vio fueron informes erróneos en los que Robert De Niro supuestamente gritaba a un grupo de manifestantes que condenan el accionar de Israel”. Además, el agente aseguró que, en realidad, aquel video muestra al actor ensayando una escena para su nueva serie de Netflix.

“Las líneas de De Niro estaban escritas al cien por ciento”, dijo el representante. “El video era un pequeño fragmento de una escena de ensayo de la serie de Netflix “Zero Day”, que se estaba filmando en las calles de Nueva York el 27 de abril, donde el personaje interpretado por él se enfrenta a un grupo de manifestantes que, en realidad, son todos extras”. “Alguien copió la publicación e inventó un significado completamente diferente y falso”, denunció Rosenfield.

Netflix, a su vez, también confirmó que el discurso de De Niro era parte del guion de la serie y, por lo tanto, no estaba relacionado con las manifestaciones en contra de Israel. En el video, se puede escuchar a De Niro gritar: “¡Esto no es una película, esto es real! ¡Eso es peligroso y dicen que lo van a volver a hacer! ¡De nuevo! Estoy seguro de que no quieren eso. Ninguno de nosotros quiere eso. Vamos. Tomémonos el asunto en serio”.

El clip fue tergiversado en varias publicaciones en las redes sociales, incluida una que se lo acompañó con la consigna: “¡Robert De Niro apoya a Israel!”.

En la serie de suspenso “Zero Day”, el actor interpreta a un expresidente de los Estados Unidos que abandona su retiro político para ponerse al frente de una comisión que investiga un potencial ciberataque que podría poner en jaque a la humanidad. También forman parte del elenco Plemont, Angela Bassett, Lizzy Caplan, Mathew Modine, Connie Britton y Joan Allen.