“El silencio es complicidad”. Esta fue la frase con la que el diseñador mallorquín, Miguel Adrover, arremetió públicamente contra Rosalía.

En un mensaje que publicó en redes sociales, Adorver no sólo acusó a la española por no expresarse ante el conflicto armado que se vive en Gaza; sino que se negó a colaborar con ella.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas hacia la llamada “Motomami”, por lo que decidió responder a sus críticos a través de un extenso comunicado.

Rosalía se pronuncia tras la polémica: "No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacía quienes deciden y tienen poder de acción)…" pic.twitter.com/T56X50Xyjd — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 30, 2025

En su texto, Rosalía reconoció que ha seguido de cerca la lamentable situación por la que atraviesa Medio Oriente y aclaró que su silencio no significa indiferencia ni falta de empatía:

“El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina”, escribió.

La cantante también cuestionó que las exigencias morales recaigan únicamente en figuras públicas, mientras que a los verdaderos responsables no se les recrimina por sus actos.

“No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir en la lucha por la libertad de Palestina. El señalamiento debería direccionarse hacia arriba (a los que deciden y tienen poder de acción) y no entre nosotrxs (sic.)”.

Finalmente, admitió que, aunque sus palabras puedan estar equivocadas, intenta aprender de sus errores y ser una mejor artista y persona. Incluso, aprovechó la oportunidad para reconocer a quienes trabajan por visibilizar esta y muchas otras cusas.

“Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de extrema violencia, por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan y dedican su vida a ayudar en esta causa y muchas otras”, finalizó.

Su respuesta no frenó el debate, pero marcó su postura frente a los señalamientos; mientras tanto, Miguel Adrover reiteró su decisión de no colaborar con ningún artista que no se pronuncie abiertamente a favor del pueblo Palestino.