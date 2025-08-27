El actor y comediante Rosko Jaime celebró este martes el alta médica de sus gemelos, quienes permanecieron durante dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales tras haber nacido de forma prematura.

Los pequeños nacieron el pasado 5 de agosto.

“Mes #9 : ¡Al fin Llegaron a Casa! Luego de 2 semanas en el NICU (Newborn Intensive Care Unit) Ya que nacieron prematuros. Puedo decir felizmente y muy emocionado que nuestros Gemelos ya llegaron a su casita. Junto a Papa y Mama. @itsgenesis.colon Que hermoso han sido estos días junto a los pequeñines. Fue difícil, ya que nos dieron de alta a Niko primero y 4 días después a Rei. Pero ya le creamos unas rutinas para que crezcan y descansen. Mientras nosotros apenas dormimos; admirándolos y ayudándolos con todo lo que necesiten. Y, como; nos lo dejan saber, “waAaaAah!” Ha sido una experiencia mágica el ver sus pequeñas ocurrencias, hablarles, cantarles y tenerlos junto a nosotros. Seguimos orando por mucha Salud durante estas etapas, comenzó diciendo el actor en un extenso mensaje en las redes sociales el cual acompañó con varias imágenes de sus bebés.

Asimismo, agradeció los comentarios y buenos deseos que les han brindado las personas en este momento especial de su vida.

“Mil gracias nuevamente siempre por el apoyo y las buenas vibras y que tengan excelente dia, este y todos los dias, mi gente. ¡Se les quiere!“, terminó diciendo.

Fue el pasado 5 de agosto cuando el intérprete de “Shupi” dio la gran noticia de que se convirtió en padre.

“¡Llegó el día! Los gemelos Jaime, Reinaldo y Nikolas, hermosos y curiosos, querían ver el mundo ya, así que tocaron la puerta un mes antes. El proceso fue arduo y lleno de incertidumbre”, soltó a través de las redes sociales.

En abril Jaime, también a través de las redes, compartió con sus seguidores que se convertiría en padre de gemelos.