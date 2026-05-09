El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, entregó este viernes la llave de la ciudad al cantante español Raphael, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y su aportación a la música en español.

La ceremonia se celebró en la Sala Capitular de la Casa Alcaldía de San Juan y reunió a figuras del ámbito político y cultural del país.

“Para mí, como alcalde y también como admirador de su carrera, recibir a Raphael en San Juan tiene un significado muy especial”, expresó Romero Lugo durante el acto.

El artista español Raphael Martos, considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la música en español y una leyenda viva de la canción romántica a nivel internacional, recibió la llave de la ciudad de San Juan a manos del alcalde Miguel Romero. ( Suministrada )

El ejecutivo municipal destacó la influencia del intérprete español en varias generaciones y resaltó su capacidad de mantenerse vigente durante más de seis décadas en la industria musical.

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Raphael, cuyo nombre completo es Miguel Rafael Martos Sánchez, nació en Linares, España, y es considerado una de las figuras más emblemáticas de la canción romántica en español. Desde finales de la década de 1950 ha desarrollado una carrera marcada por éxitos internacionales, una potente voz y un estilo interpretativo que revolucionó la música romántica.

Además de su faceta musical, el artista también tuvo una destacada carrera en cine y televisión, protagonizando múltiples producciones musicales en España y Latinoamérica.

El artista español Raphael Martos, considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la música en español y una leyenda viva de la canción romántica a nivel internacional, recibió la llave de la ciudad de San Juan a manos del alcalde Miguel Romero. ( Suministrada )

Entre los reconocimientos más recientes recibidos por Raphael figuran el Premio a la Trayectoria de los Billboard Latin Music Awards en 2022, su designación como Persona del Año de la Latin Recording Academy en 2025 y un doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Jaén en 2024.

La actividad contó además con la presencia del cónsul general de España en Puerto Rico, Josep María Bosch Bessa; el exalcalde de San Juan Jorge Santini; los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla; así como el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera.

La entrega de la llave de la ciudad simboliza el reconocimiento de la capital puertorriqueña a la trayectoria y legado cultural del artista español.