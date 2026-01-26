El empresario Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, decidió prohibir a los talentos de su plataforma participar en entrevistas de la comunicadora Luz García.

Matías tomó la medida tras las polémicas declaraciones que Vitaly Sánchez ofreció este domingo en “Noche de Luz” (NDL) sobre su excompañera Amelia Alcántara, con quien afirmó que es difícil trabajar.

“Está bueno que te pase por estar dando entrevista a cualquiera @vitalysancheztv. En su momento prime Luz García nunca te hubiera tomado en cuenta. Ahora abatida entrevista hasta German Gualey”, escribió el youtuber en la publicación de una página de Instagram.

Luego, el creador del reality “La casa de Alofoke” lanzó una advertencia hacia sus empleados a través de sus historias de Instagram para que se abstengan de visitar a García.

“Orden ejecutiva: Talento de El Edificio Rojo que se siente donde Luz García que pase por recursos humanos. Ustedes tienen micrófonos más poderosos. ¿Cuál es el afán de habladera en podcast abatidos?”, expresó.

Otro storie dice: “La matemática es simple: Nosotros los ranas con los ranas y los frutas finas con los frutas finas. Cada quien por su lado”.

Asimismo, Matías también se refirió a Roberto Ángel Salcedo insinuando que tanto él como García solo son oportunistas al ver el éxito de las figuras populares, sin embargo, apareció una conversación del influencer en “NDL” cuando apenas iniciaba en los medios en el año 2014.