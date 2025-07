Por mucho tiempo fue solo un rumor más de Hollywood, pero finalmente la actriz Sarah Jessica Parker confirmó lo que muchos sospechaban: tuvo una relación sentimental con Nicolas Cage.

La confesión ocurrió en vivo durante su participación en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, sorprendiendo tanto a la audiencia como al propio presentador.

Todo comenzó cuando Andy Cohen, su amigo cercano y anfitrión del espacio, no se guardó nada y lanzó la pregunta de forma directa: “¿Saliste con Nic Cage?”. La respuesta de Parker fue: “Eh… sí, lo hice. Sí, lo hice”.

Aunque breve, el romance entre la protagonista de “Sex and the City” y el actor de “Leaving Las Vegas” fue objeto de especulaciones desde que ambos coincidieron en la película “Honeymoon in Vegas”, en 1991. Sin embargo, nunca se había confirmado hasta ahora. El vínculo no prosperó, y un año después, la actriz inició su historia de amor con el actorMatthew Broderick,con quien se casó en 1997 y ha formado una sólida familia.

Durante el mismo programa, la ganadora del Globo de Oro y del Emmy también compartió detalles íntimos sobre cómo descubrió que Broderick era “el indicado”.

“Tuve que irme a filmar una película y al subirme al coche, en la calle 10 Este de Nueva York, pensé: ‘Lo amo’”, relató con emoción. Según contó, fue ella quien se animó a decirle “te amo” primero, confiando en que no tenía nada que perder. Broderick, según sus palabras, correspondió sin dudar.

Actualmente, la pareja lleva más de 25 años de matrimonio y son padres de tres hijos: James, de 22 años, y las gemelas Tabitha y Marion, de 16.