Luego de celebrar sus dos años de noviazgo en octubre, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg terminaron su noviazgo.

La noticia fue confirmada por la compañera de Villalobos en “Sin senos sí hay paraíso”, Majida Issa, quien interpreta a Yésica Beltrán ‘La Diabla’ en la telenovela de Telemundo.

Mientras trabajan en un nuevo capítulo de la serie, las actrices compartieron un video donde aparecen desde en un camerino.

A través de su cuenta de Instagram, Issa publicó el clic junto al texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”.

La pareja aún no ha ofrecido declaraciones al respecto.

Villalobos inició su romanace con Oldenburg un año después de su divorcio del actor Sebastián Caicedo en 2022.