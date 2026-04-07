Érase una vez tres niñas que interpretaban a unas detectives privadas que respondían ante un jefe nunca visto en un programa que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop llamado “Los ángeles de Charlie”.

Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunieron para celebrar el 50 aniversario de la serie en el PaleyFest de Los Ángeles el lunes por la noche. Fueron recibidas con una gran ovación y gritos y vítores del público en el Dolby Theatre de Hollywood.

La serie de aventuras policíacas de una hora de duración se estrenó el 22 de septiembre de 1976, en un mundo anterior a Internet y al streaming en el que sólo había tres grandes cadenas de televisión. En sus dos primeras temporadas, que concluyeron en 1981, ABC logró situarla entre las diez más vistas.

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“Sabía que la serie era diferente, especial y única”, dijo Smith al público. “Tres mujeres persiguiendo el peligro en lugar de ser rescatadas”.

Jackson añadió: “Creo que causamos impacto”.

Farrah Fawcett-Majors se convirtió en un icono de los años 70 con su melena emplumada y su sexy cartel en bañador. Dejó la serie tras la primera temporada para dedicarse al cine. Murió en 2009.

La sustituyó Ladd, que se presentó su primer día con una camiseta de Farrah Fawcett Minor. Había rechazado tres veces al productor Aaron Spelling, sabiendo lo querida que había sido Fawcett.

“Sabía que no había nadie que fuera a sustituir a Farrah, así que hice una broma”, dijo Ladd en la alfombra roja. “Todo el mundo se rió. Farrah habría hecho algo así”.

Jackson añadió: “Cheryl intervino y no perdimos el ritmo”.

Sin embargo, los críticos no fueron muy amables y calificaron el programa de “televisión de sacudidas” porque las mujeres se vestían con poca ropa para ir de incógnito, y lo criticaron por sus insípidas actuaciones.

“No me molestó”, dijo Jackson en la alfombra roja. “Yo sabía lo que estábamos haciendo y Gloria Steinem sabía lo que estábamos haciendo, y algunas otras personas muy impresionantes sabían lo que estábamos haciendo. Estábamos ayudando a hacer un agujero en ese techo de cristal y eso marca una gran diferencia”.

Cinco décadas después, la serie sigue siendo popular en reposiciones y DVD, y ha dado lugar a una serie de películas protagonizadas por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu.

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“Dábamos a la gente una hora para sentarse, poner los pies en alto, olvidarse de todo y ver la televisión”, dijo Jackson, “y además, de forma sutil, transmitíamos el mensaje de que las mujeres son igual de capaces, inteligentes, pueden hacer cualquier cosa que un hombre”.

El público, en su mayoría de edad avanzada, aplaudió y rió mientras se reproducían escenas de varios episodios. Entre los más destacados estaban Shelley Hack, que duró una temporada tras sustituir a Jackson, y la difunta Tanya Roberts, que apareció en la última temporada. Smith y el difunto David Doyle, que interpretaba al intermediario de Charlie, participaron en toda la serie.

Smith, de 80 años, y Ladd, de 74, siguieron una prolífica carrera en películas para televisión y como invitados en otros programas. Jackson, que abandonó después de tres temporadas, protagonizó más tarde el éxito de la CBS “El espantapájaros y la Sra. King”.

Jackson dejó el negocio hace casi 20 años para criar a su hijo. Ahora, con 77 años, dice, “estoy lista para volver”.

La hermandad del trío incluye la superación del cáncer de mama por parte de todas ellas. Ladd reveló públicamente el lunes por primera vez que padecía una forma agresiva de la enfermedad. No precisó cuándo se produjo.

“Cuando Cheryl me llamó”, dijo Smith, “lo primero que hice fue enviarle mis pelucas”.

Smith estuvo junto a Jackson durante su batalla contra el cáncer. Cada uno de ellos instó al público a someterse a revisiones médicas periódicas.

En uno de los muchos momentos ligeros, se pidió a las mujeres que dijeran cuál era su ropa favorita.

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“Llevaba muchos jerseys de cuello alto”, dice Jackson entre risas.

Smith destacó el diminuto bikini blanco que se ve en los créditos iniciales.

Ladd recordó: “Bikinis, muchos bikinis”.

Smith bromeó: “Nuestros índices de audiencia subieron”.

Jackson, Smith y Ladd volverán a reunirse el 14 de mayo, cuando sean algunos de los galardonados en la gala de los Paley Honors en Nueva York. Las memorias de Smith tituladas “I Once Knew a Guy Named Charlie” saldrán a la venta en septiembre.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.