El reconocido artista del hip-hop Sean “Diddy” Combs, quien fue sentenciado recientemente a 50 meses de prisión federal, fue sorprendido consumiendo alcohol casero dentro de las instalaciones del FCI Fort Dix, la prisión de baja seguridad que está ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York.

Esta cárcel es conocida por sus programas de tratamiento contra la adicción a las drogas.

Según fuentes cercanas a TMZ, Diddy fue descubierto por funcionarios penitenciarios bebiendo una sustancia alcohólica fabricada de forma artesanal por los reclusos.

¿Qué se sabe de lo que estaba tomando Sean “Diddy” Combs?

El medio detalló que esta bebida suele prepararse a partir de una mezcla de Fanta, azúcar y manzanas, dejando fermentar la mezcla por aproximadamente dos semanas hasta convertirla en una sustancia embriagante.

El incidente ocurrió la semana pasada, luego de haber sido condenado por dos cargos de violación en julio.

La situación pone un foco de atención inmediato sobre el compromiso de Diddy con la sobriedad, algo que él mismo destacó ante el juez previo a recibir su sentencia.

Lo que dijo Combs sobre su adicción al alcohol

Durante su proceso judicial, Diddy hizo énfasis en su camino hacia la sobriedad. En una carta dirigida a la Corte, el artista aseguró que estaba sobrio por primera vez en 25 años y que lamentaba haber “perdido el rumbo” debido a las sustancias.

En aquel momento, Combs había expresado una profunda reflexión sobre su nueva realidad: “El viejo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí ha renacido. La prisión te cambiará o te matará; yo elijo vivir”, escribió.

Este reciente hallazgo de alcohol casero contradice sus promesas de enfoque en el “trabajo personal” y en “hacer las cosas mejor”, tal como lo manifestó su portavoz familiar, Juda Engelmayer, a TMZ, pidiendo un “beneficio de la duda” para el artista en su proceso de ajuste a la vida carcelaria.

Consecuencias en la prisión

Inicialmente, el personal de Fort Dix planeó tomar medidas disciplinarias, moviendo a Diddy de su unidad actual a una nueva. No obstante, dos fuentes indicaron al medio anteriormente mencionado que los funcionarios de la prisión revirtieron esta decisión, permitiendo que el rapero permanezca en su celda actual.

Sean "Diddy" Combs en el patio de la prisión mientras interactuaba con otros reos. ( El Tiempo / GDA )

La semana pasada se habían difundido imágenes de Diddy en el patio de la prisión, donde se le veía interactuando, riendo y conversando con otros internos, dando la impresión de estar adaptándose socialmente a su nuevo entorno. Este episodio de consumo de alcohol es el primer tropiezo reportado desde su ingreso, y podría afectar su régimen de cumplimiento de sentencia.

Las autoridades de la prisión han declinado hacer comentarios sobre el incidente específico.

Combs tras las rejas hasta 2028

El magnate de la música fue detenido en septiembre de 2024. Desde entonces, estaba recluido en una prisión del barrio neoyorquino de Brooklyn, conocida por su insalubridad.

Sus abogados solicitaron el traslado de Combs, que permanecerá tras las rejas hasta el 8 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones.

Esta fecha tiene en cuenta el tiempo que ya ha pasado encerrado y la reducción de un 15% de la pena por buena conducta.

El rapero fue declarado culpable en julio de dos cargos por trasladar a personas entre estados con fines de prostitución. El jurado lo absolvió de los cargos más graves: tráfico sexual y crimen organizado.

Antes de que el juez anunciara su condena a principios de octubre, Combs se dirigió al tribunal entre lágrimas para asegurar que estaba “realmente arrepentido” de sus acciones.

Se disculpó con su familia, así como con sus víctimas y reconoció que su comportamiento había sido “repugnante, vergonzoso y enfermizo”.