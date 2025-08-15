Fort Lauderdale. El rapero Sean Kingston tiene programada su sentencia en el sur de Florida este viernes, tras ser condenado por un esquema de fraude de 1 millón de dólares.

Kingston, cuyo nombre legal es Kisean Paul Anderson, y su madre, Janice Eleanor Turner, fueron condenados en marzo por un jurado federal por conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico. El juez federal David Leibowitz sentenció a Turner el mes pasado a cinco años de prisión, pero la sentencia de Kingston fue reprogramada.

Kingston, de 35 años, y su madre fueron arrestados en mayo de 2024 después de que un equipo SWAT allanara la mansión alquilada de Kingston en los suburbios de Fort Lauderdale. Turner fue detenida durante el operativo, mientras que Kingston fue arrestado en Fort Irwin, una base de entrenamiento del Ejército en el desierto de Mojave en California, donde se presentaba.

Sean Kingston y su madre, Janice Turner, en los American Music Awards 2012.

Según los registros judiciales, Kingston utilizó redes sociales desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 para organizar compras de productos de alta gama. Después de negociar los acuerdos, Kingston invitaba a los vendedores a una de sus lujosas casas en Florida y les prometía promocionar a ellos y sus productos en redes sociales.

Los investigadores indicaron que, al momento de pagar, Kingston o su madre enviaban a las víctimas recibos electrónicos falsos por los artículos de lujo, que incluían una Escalade blindada, relojes y un televisor LED de 19 pies (6 metros).

Cuando los fondos nunca se depositaban, las víctimas solían contactar repetidamente a Kingston y Turner, pero o nunca recibían el pago o lo recibían únicamente después de presentar demandas o contactar a las autoridades.

Kingston saltó a la fama a los 17 años con el éxito de 2007 “Beautiful Girls”, en el que sobrepuso sus letras al tema de 1961 de Ben E. King, “Stand By Me”.