La cantante colombiana Shakira vivió un emotivo y vulnerable momento durante su presentación en el Estadio Corregidora, en Querétaro, México, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Anoche en Querétaro, mientras Shakira canta Última se deja ver muy emotiva 😢



El episodio ocurrió cuando la artista interpretaba su canción “Última”, uno de los temas más personales de su repertorio reciente, presuntamente inspirado en su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación de más de una década y con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha.

Mientras entonaba el verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”, la barranquillera no pudo contener las lágrimas. Con evidente emoción, Shakira se quebró en el escenario y dirigió el micrófono al público, que de inmediato coreó la canción en su lugar.

Aunque intentó retomar la interpretación con el coro “Se nos perdió el amor a mitad de camino”, su voz volvió a quebrarse y la artista permaneció en silencio por unos segundos, visiblemente afectada. Al terminar la canción, que casi no pudo cantar, se quedó inmóvil y, tras apagarse las luces del escenario, se retiró sin pronunciar palabra.

El momento fue captado en video por varios asistentes al concierto y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de fanáticos manifestaron su apoyo y empatía hacia la cantante.

La separación entre Shakira y Gerard Piqué fue confirmada en junio de 2022, tras 12 años juntos. Aunque ambos solicitaron respeto por la privacidad de sus hijos, la ruptura se convirtió en tema de atención internacional, especialmente tras difundirse rumores de una presunta infidelidad por parte de Piqué con su actual pareja, Clara Chía.

Desde entonces, Shakira ha canalizado sus emociones a través de la música, lanzando temas como “Monotonía”, “TQG”, “Acróstico” y “BZRP Music Sessions #53”, en los que aborda directamente el impacto emocional de su separación y lanza mensajes cargados de simbolismo y, en ocasiones, claras indirectas.

Con “Última”, la cantante da un giro más íntimo y melancólico a su narrativa, mostrando una faceta vulnerable que ha tocado profundamente a sus seguidores en todo el mundo.