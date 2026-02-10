La gira “Las mujeres ya no lloran” de Shakira tuvo un momento inesperado durante la visita de la cantante a El Salvador.

Todo ocurrió mientras Shakira interpretaba el tema “Si te vas” frente a los miles de asistentes reunidos. La colombiana, ya con la emoción del show, tomó el pedestal del micrófono y lo alzó para realizar una secuencia de baile; pero cuando se disponía a cambiar de lugar, un resbalón la hizo caer al suelo con todo y micrófono.

La estrella pop logró amortiguar el golpe con su rodilla y uno de sus antebrazos. Inmediatamente, y a pesar del fuerte golpe, Shakira se puso de pie y continuó con el concierto como si nada hubiera pasado.

El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, y el espectáculo avanzó conforme a lo previsto. De acuerdo con asistentes, el incidente no afectó el desarrollo del evento ni el ánimo general del concierto.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores destacaron la rapidez con la que Shakira se reincorporó y su profesionalismo.

“Se ve que esta vez si se lastimó”, “Y siguió el show como una profesional. Toda una reina”, “Se levantó como toda una reina”, “Se cae y sigue como si nada”, “Eres grande Shakira”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La intérprete de “Monotonía” regresará a México el próximo 27 de febrero para reunirse, por última vez (al menos en esta gira) con su manada mexicana.