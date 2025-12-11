A casi cinco meses de la muerte de Ozzy Osbourne, su viuda, Sharon Osbourne, compartió detalles inéditos de sobre la partida del legendario rockero; entre ellos sus últimas palabras y la conmovedora petición que le hizo.

El llamado “Prince of Darkness” (Príncipe de las tinieblas) falleció el pasado 22 de julio a causa de un infarto, aunque su salud se fue deteriorando muchos años atrás debido al párkinson que sufría.

La familia del cantante decidió pasar su duelo en completa privacidad; sin embargo, ahora, Sharon rompió el silencio para compartir con el mundo cómo fueron los últimos instantes con vida del vocalista de Black Sabbath.

Entre lágrimas, la empresaria contó al programa “Piers Morgan Uncensored” que el día que Ozzy murió fue todo diferente: él la despertó en la madrugada para hacerle una simple y tierna solicitud:

“Eran como las 4:30 a. m. cuando me dijo: ‘Despierta’. Le respondí: ‘ya estoy despierta, me acabas de despertar’. Y luego me dijo: ‘bésame. Abrázame fuerte’”, dijo Sharon.

Después de ese momento, el músico se levantó y se dirigió al gimnasio para continuar con su rutina. Veinte minutos más tarde su corazón falló.

En su relato, la presentadora también confesó que se enteró de lo sucedido solo hasta que escuchó los gritos de los socorristas que intentaban reanimar a su esposo:

“Bajé corriendo y allí estaba. Intentaban reanimarlo, y yo les decía: ' No pueden. Se ha ido’. Lo intentaron una y otra vez, luego lo subieron a un helicóptero y continuaron en el hospital, pero era evidente: ‘Se ha ido’”.

La pareja estuvo casada por más de 40 años. A pesar de las múltiples dificultades que atravesaron, como problemas de infidelidad y hasta episodios de violencia, siempre aseguraron que eran el uno para el otro, tanto así que Sharon confesó que no volverá a abrir su corazón, pues el único amor de su vida fue y será Ozzy.