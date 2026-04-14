La periodista Shirlyan Odette Rodríguez Caraballo reveló este martes que arranca pronto una nueva etapa profesional al ser designada como la nueva reportera ancla de Telemundo 31 Orlando.

La telerreportera, quien recientemente se despidió de “Noticias de TeleOnce”, compartió la buena noticia en sus redes sociales, donde compartió que televidentes de la diáspora la podrán ver en la edición de mediodía del noticiario a partir del mes de mayo.

“Me armé de valentía para seguir cumpliendo sueños, y hoy comienzo un nuevo capítulo que me llena de emoción y responsabilidad”, destacó la comunicadora, en declaraciones escritas. “Este paso me reta, me impulsa y me confirma que crecer es atreverse, atreverse a ir por más, a confiar en el camino y a seguir construyendo el futuro que anhelo”, apuntaló.

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La puertorriqueña afirmó que, aunque este nuevo reto la llevará a mudarse de su “bella Isla”, asegura que no se irá lejos, y que lleva el respaldo del público consigo.

“Puerto Rico vive en mí y seguirá presente en cada historia, en cada paso y en cada logro. Continuaré siendo puente y conexión para todos los boricuas... Gracias por su cariño y por acompañarme siempre. Hoy más que nunca, cuento con ustedes. ¡Vamos con todo!“, sostuvo.

Shirlyan Odette, egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, formó parte de los integrantes originales de “Noticias de TeleOnce” cuando regresó el pasado 12 de julio de 2021, y se destacó por sus informes de interés público.

Pero la guayanillense también se ha destacado en el pasado por su trabajo en espacios como Informe 79 y Nación Z, así como colaborar en proyectos culturales como “Borinqueando”.