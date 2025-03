Un examen del perro encontrado muerto junto con el actor Gene Hackman y su esposa en su casa de Santa Fe indica que la deshidratación y la inanición probablemente fueron las causas de la muerte del animal.

Un informe obtenido por The Associated Press del laboratorio veterinario del Departamento de Agricultura del estado detalla una momificación parcial y señala que, aunque la descomposición severa pudo haber oscurecido cambios en los órganos, no había evidencia de enfermedad infecciosa, trauma o envenenamiento que pudiera haber causado la muerte.

El informe también menciona que el estómago del perro estaba mayormente vacío, salvo por pequeñas cantidades de pelo y bilis.

El perro, un mestizo de kelpie llamado Zinna, era uno de los tres perros de la pareja. Fue encontrado muerto dentro de una jaula en un armario del baño, cerca del cuerpo de Betsy Arakawa, mientras que los otros dos perros sobrevivieron.

Las autoridades confirmaron la semana pasada que Hackman murió de una enfermedad cardíaca con complicaciones derivadas del Alzheimer, aproximadamente una semana después de que su esposa falleciera a causa de una rara enfermedad transmitida por roedores: el síndrome pulmonar por hantavirus. Hackman, en una etapa avanzada de Alzheimer, aparentemente no estaba consciente de la muerte de su esposa.

Esta foto sin fecha proporcionada por Sherry Gaber muestra a Betsy Arakawa con sus perros Zinna, a la izquierda, y Bear, en Santa Fe, Nuevo México. ( The Associated Press )

Hackman fue hallado en la entrada de la casa, mientras que Arakawa fue encontrada en un baño. Al igual que el perro, sus cuerpos estaban en descomposición y presentaban signos de momificación, una consecuencia del tipo de cuerpo y del clima seco de Santa Fe, ubicada a casi 2,200 metros (7,200 pies) de altitud.

Aunque ambas muertes fueron determinadas como naturales, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe está finalizando la investigación atando los últimos detalles de la línea de tiempo con cualquier información obtenida de los teléfonos celulares recolectados en la casa y los últimos contactos realizados.

“El caso se considera activo hasta que tengamos esa información para cerrar la línea de tiempo”, dijo Denise Womack Avila, portavoz del sheriff.

Zinna pasó de ser un perro devuelto a un refugio a convertirse en una compañera increíble que siempre estaba al lado de Arakawa, dijo Joey Padilla, dueño de la instalación de cuidado de mascotas Santa Fe Tails, que participó en el cuidado de los perros sobrevivientes.

Arakawa, nacida en Hawái, estudió como pianista de concierto, asistió a la Universidad del Sur de California y conoció a Hackman a mediados de la década de 1980 mientras trabajaba en un gimnasio en California.

Hackman, un ícono de Hollywood, ganó dos premios Oscar durante una destacada carrera en el cine, con películas como The French Connection, Hoosiers y Superman, desde la década de 1960 hasta su retiro a principios de los 2000.

La pareja llevó una vida privada tras mudarse a Santa Fe hace décadas. Un representante de la herencia de la pareja ha citado esa privacidad al solicitar bloquear la divulgación pública de los informes de autopsia e investigación relacionados con sus muertes, especialmente fotografías y videos. Será un juez de distrito estatal quien decida sobre esa petición.