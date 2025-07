La periodista Tatiana Ortiz Ramírez ya no será parte del equipo de “NotiCentro” en Wapa Televisión.

Primera Hora supo que la comunicadora, quien se ha destacado en el pasado en otros talleres como “Jay y sus Rayos X” y “Las Noticias” de TeleOnce, salió recientemente del noticiario al que se integró desde noviembre.

Otros medios han informado que la renuncia de la reportera se produjo luego de no llegar a un acuerdo sobre su horario laboral, no obstante, Ortiz Ramírez no ha confirmado su dimisión, ni el canal se ha expresado al respecto.

Sin embargo, algunos internautas se han manifestado en sus redes sociales, brindándole buenos deseos en su próxima etapa.

“Te deseo mucho éxito. Eras una de mis favoritas por la forma de abordar y dar las noticias. Adelante!!! Más adelante vive gente, eres joven y tienes la capacidad. Se te van abrir un mundo de oportunidades, continua y termina tus estudios”, lee el comentario de una seguidora.

La periodista comenzó su trayectoria en NotiCentro el pasado año, tras integrarse a la cobertura de las elecciones generales.

Pero no fue hasta el 10 de febrero de este año cuando anunció oficialmente su integración al equipo periodístico. Durante su tiempo en el canal, se destacó principalmente en las ediciones de NotiCentro Fin de Semana.

Esta noticia se da un año de que la puertorriqueña renunciara a "Las Noticias" del canal 11, espacio en el que se unió hace tres años.

“Cumplí mi propósito allí, de eso estoy segura. Ahora es tiempo de explorar nuevas oportunidades para crecer aún más. A mis seguidores: GRACIAS”, dijo en ese entonces, la también periodista investigativa. “Diariamente en la calle me dejaban saber lo mucho que admiraban y valoraban mi trabajo. Mi norte siempre fue darle voz a quienes necesitaban ser escuchados y sé que lo logré. A mi familia: Gracias por apostar a mí y nunca soltarme. Seguiremos conectados por aquí, familia”.