El comunicador Moisés Salcé logró unir en una misma entrevista a dos controversiales mujeres: Georgina Duluc y Jorgina (Lulú) Guillermo Díaz, nombre real de Yailin ‘La más viral’, quienes además de ser tocayas también comparten el mismo carácter franco e imponente.

La conversación entre ambas al conocerse durante la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 se tornó tensa cuando la cantante explicó el origen de su nombre y la comunicadoradesmintió su versión.

“¿Sabes cuál es la muñequita Lulú? Mi papá que falleció me decía la pequeña Lulú porque yo era muy chiquita”, dijo Yailin. A esto, Duluc respondió: “Por jerarquía deberías empezar conmigo, no importa, tendría que ser conmigo, además la verdadera historia de su nombre es que su mamá era mi fan y su mamá creía que yo me llamaba Georgina Lulú y le puso Georgina Lulú”.

PUBLICIDAD

Visiblemente incómoda, Yailin preguntó: “¿Tú conoces a mi mamá?”. Y la reunión aumentó su tensidad cuando el periodista cuestiona a la presentadora por su intercambio de mensajes con Karen Yapoort en redes sociales, por lo que la exponente urbana admitió sobre la pelea de ambas divas que a Duluc "se le nota el ego alto“, refiriéndose a su primera impresión y los comentarios que estaba realizando.

Sin embargo, Duluc no se quedó callada y afirmó: “Estoy aquí haciendo la entrevista contigo, no tengo el ego alto, soy muy humilde”.