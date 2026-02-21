El comunicador Moisés Salcé logró unir en una misma entrevista a dos controversiales mujeres: Georgina Duluc y Jorgina (Lulú) Guillermo Díaz, nombre real de Yailin La más viral’, quienes además de ser tocayas también comparten el mismo carácter franco e imponente.

La conversación entre ambas al conocerse durante la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 se tornó tensa cuando la cantante explicó el origen de su nombre y la comunicadoradesmintió su versión.

“¿Sabes cuál es la muñequita Lulú? Mi papá que falleció me decía la pequeña Lulú porque yo era muy chiquita”, dijo Yailin. A esto, Duluc respondió: “Por jerarquía deberías empezar conmigo, no importa, tendría que ser conmigo, además la verdadera historia de su nombre es que su mamá era mi fan y su mamá creía que yo me llamaba Georgina Lulú y le puso Georgina Lulú”.

Relacionadas

  1. Bad Bunny arrasa en Premio Lo Nuestro con seis galardones

  2. Moda con mucha creatividad dominó la alfombra de Premio Lo Nuestro

Visiblemente incómoda, Yailin preguntó: “¿Tú conoces a mi mamá?”. Y la reunión aumentó su tensidad cuando el periodista cuestiona a la presentadora por su intercambio de mensajes con Karen Yapoort en redes sociales, por lo que la exponente urbana admitió sobre la pelea de ambas divas que a Duluc "se le nota el ego alto“, refiriéndose a su primera impresión y los comentarios que estaba realizando.

Sin embargo, Duluc no se quedó callada y afirmó: “Estoy aquí haciendo la entrevista contigo, no tengo el ego alto, soy muy humilde”.