Teyana Taylor vivió un momento incómodo durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar. La actriz mostró molestia, como puede apreciarse en un video, debido a que, aparentemente, un hombre la abría empujado, motivo por el que lo confrontó, haciéndole ver su descortesía.

El paso de la actriz por la alfombra roja del Dolby Theatre llamó la atención, debido a que era una de las nominadas, como Mejor actriz de reparto, por su papel en “One battle after another”, la película de Paul Thomas Anderson que, durante la noche, fue reconocida con seis estatuillas.

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Desinhibida, como suele ser, Taylor no se la pensó dos veces, a la hora de mostrar el descontento que un hombre que, al parecer, pertenecía al equipo de seguridad de los Oscar, le hizo pasar.

Esto debido a que, cuando Teyana trató de integrarse al elenco de la película, para posar frente a las cámaras junto a todas y todos sus compañeros, el guardia no sólo lo habría impedido, sino que la habría empujado para que la actriz no se acercase.

“Eres un hombre poniendo sus manos sobre una mujer, eres muy grosero, eres muy grosero”, decía la actriz, mientras señalaba al guardia y, una mujer cerca de ella, trataba de calmarla tomándola de la mano y alejándola del lugar.

“¿Qué está haciendo?, literalemente me empujó”, alegó nuevamente.

Pese al mal sabor de boca, Taylor recobró el buen humor dentro del recinto pues, a pesar de que no ganó en su categoría y, fue Amy Madigan quien obtuvo el galardón, mostró gran entusiasmo cuando el elenco de “One battle after another” subió al escenario a recibir el premio como Mejor película.