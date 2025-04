Luego de dejar en enero a sus fanáticos sumidos en dudas con la revelación de su diagnóstico de cáncer de piel, la actriz mexicana Thalí García habló este domingo de manera extendida sobre el tema a través de sus redes sociales.

García dio a conocer que ganó la batalla contra el melanoma tras enfrentar la enfermedad a tiempo y ser sometida a una exitosa operación.

“Hay batallas que se viven en silencio. Sin embargo en su momento tenía toda la intención de contarles y compartirles mi proceso, hacer conciencia sobre lo peligroso que es el cáncer de piel”, afirmó.

La exparticipante de “La Casa de los Famosos 4” explicó que su intención era aportar la prevención del melanoma con su testimonio, sin embargo, el duelo por la muerte de su exesposo, Gabriel Romero, lo impidió.

“Desafortunadamente situaciones muy complejas estaban sucediendo en paralelo a mi alrededor, que terminaron haciéndome dudar de que era el momento adecuado para hacerlo y finalmente el día de mi cirugía; le arrebataron la vida a una de las personas que más he amado”, dijo García refiriéndose al deceso de Romero, quien perdió la vida el 21 de noviembre.

“No tenía cabeza para pensar en nada más que no fuera encontrarle y después de eso, la depresión no me dejó retomar con facilidad mis redes. En diciembre mi patología salió limpia”, añadió.

A pesar del difícil momento que estaba viviendo, García reconoció que fue afortunada de haber recuperado su salud y, además, alertó sobre el peligro que representa la enfermedad, por lo cual instó a sus seguidores a tomar los cuidados necesarios con su piel.

“Hoy puedo ver y reconocer lo afortunada que fui, el melanoma es un cáncer supremamente mortal, por eso hoy estoy aquí, sintiendo que quizá este post puede cambiar el destino de alguien”, señaló.

“La vida es tan frágil y tan maravillosa que hay que cuidarla. Escuchemos nuestro cuerpo, observémoslo con atención todos los días, no normalicemos, ni nos auto-recetemos, cualquier síntoma, mancha, lunar, malestar ó situación que nos pueda hacer creer que algo está mal con nuestra salud. Por favor: acudan con un profesional de la salud”, concluyó.