( Redes So )

En las últimas horas, el nombre de la influencer trans mexicana Kenmer Kenia se volvió tendencia en redes sociales, luego de que circulara un video en TikTok en el que se afirmaba su presunto fallecimiento.

El clip, que rápidamente ganó alcance en plataformas digitales, aseguraba que la creadora de contenido había muerto el pasado martes 15 de julio debido a complicaciones derivadas de una cirugía para bajar de peso. Dicha intervención quirúrgica, conocida como cirugía bariátrica, había sido anunciada por la propia Kenmer días antes como parte de un tratamiento médico.

Sin embargo, la noticia que causó conmoción entre sus seguidores, y que generó una oleada de mensajes de condolencia hacia su familia, resultó ser falsa, pues fue desmentida por la misma influencer.

PUBLICIDAD

Kenmer Kenia reaparece en redes y desmiente los rumores sobre su supuesta muerte

La mañana de este miércoles 16 de julio, Kenmer reapareció en sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido. La influencer explicó que, tras someterse a la cirugía, se encontraba en recuperación, por lo que había dormido durante varias horas debido al cansancio físico. Al despertar, descubrió que su nombre era tendencia por un supuesto fallecimiento que nunca ocurrió.

“Obviamente no estoy muerta, no sé quién sacó eso. Me acabo de despertar, estoy temblando. Qué shockeante es para mí levantarme y ver una noticia así”, comentó visiblemente sorprendida.

Kenmer Kenia reaparece en Instagram para desmentir los rumores sobre su muerte.

Asimismo, informó que perdió el acceso a una de sus cuentas, desde la cual se publicó el clip falso. Por ese motivo, ofreció una disculpa pública a sus seguidores, especialmente a quienes se preocuparon por su salud o se vieron afectados emocionalmente por el contenido difundido sin su consentimiento.

“Yo no sé qué pasó, si me hackearon. Perdón, perdónenme por lo que pasó. Vi muchos videos de nenucas llorando, estoy en shock, no sé qué pasó”, expresó.

Además, señaló que el incidente le provocó una fuerte preocupación, particularmente porque recibió varias llamadas de sus familiares, entre ellos su padre, quien padece una condición médica crónica.

“Estoy muy enojada, tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético (...) estoy bien, neta perdón si se asustaron como yo”, concluyó.