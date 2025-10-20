El bachatero puertorriqueño Alex Miranda, conocido artísticamente como “Alex, El Bizcochito”, falleció hoy en lo que se presume fue un accidente automovilístico.

De acuerdo con expresiones publicadas por allegados en redes sociales, el artista habría perdido la vida en Estados Unidos.

Compañeros del ámbito musical han expresado su pesar por la repentina pérdida a través de mensajes en sus plataformas digitales.

“Hoy me toca despedir a un gran amigo y compañero de tarima... Todavía cuesta creer que ya no estarás con nosotros, pero sé que tu voz, tu alegría y tu amistad seguirán resonando en cada recuerdo y en cada canción que compartimos”, escribió Joel “Tu Kukito” del Grupo Elite en Facebook.

Aunque su popularidad alcanzó su punto más alto durante la década de 2000, “El Bizcochito” se mantenía activo en la escena musical, realizando presentaciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Según su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Dos amantes” se presentó el pasado viernes en la ciudad de Hinesville, en Georgia. En agosto, también ofreció un show en el “Maya Sport Bar”, en Mayagüez, cuyos administradores lamentaron su fallecimiento a través de las redes sociales.

“La bachata se viste de luto. Qué noticia tan triste… Se nos fue una persona humilde, con un talento increíble. Su conexión con el público lo hacía verdaderamente grande, único. Tu visita a Maya Sport Bar fue inolvidable, y estaba destinada a repetirse… pero la vida tenía otros planes”.

Por el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la causa de muerte de “Alex, El Bizcochito”.