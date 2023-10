Victoria Beckham se sincera sobre su vida privada, como nunca antes lo había hecho, al revivir la época en que los tabloides aseguraron que su esposo, David Beckham, le era infiel con su mánager Rebecca Loos, cuando el futbolista se mudó a España para integrarse a las filas del Real Madrid, y aunque en principio la exSpice Girl no se mudó con el deportista, lo alcanzó más tarde, luego de que los rumores se habían esparcido, época que describió como la más infeliz de su vida.

Hoy se estrena en Netflix “Beckham”, el documental que cuenta la vida del futbolista, desde sus comienzos, su debut en el fútbol, el odio generalizado que se ganó cuando Inglaterra fue eliminado de la Copa Mundial en 1998, la crisis matrimonial que sufrió y la llegada de sus cuatro hijos; Brooklyn (24 años), Romeo (21 años), Cruz (18 años), y Harper (12 años).

La cantante interviene activamente en el documental, dando su testimonio de cómo vivió el ascenso a la fama de su esposo, luego de que se conocieran en 1997 en un partido del Manchester United. Su relación comenzó desde aquel momento y, en dos años, se unieron en matrimonio en una ceremonia oficiada el 4 de julio de 1999, en un castillo ubicado en Dublin, Inglaterra donde vistieron un traje y un vestido morado, respectivamente.

La relación de los Beckham que, por esa época fueron apodados como “Posh y Becks”, marchaba viendo en popa, hasta que el Manchester vendió al jugador al Real Madrid, de un momento a otro, pues los dueños del equipo le informaron a David que tendría que viajar a España para establecerse en menos 12 horas, noticia que, si fue sorpresiva para el deportista lo fue a un más para Victoria, quien no daba crédito que la dinámica de la familia fuera a cambiar tan repentinamente.

La exSpice Girl recuerda que, aunque Beckhman le pidió que se mudaran a España, ella se negó a dejar Inglaterra, debido a que tensáis que buscar una escuela apropiada para que sus hijos Brooklyn y Cruz se adaptaran a la ciudad con más facilidad. Sin embargo, en ese momento, la prensa española rumoreó que la cantante se negaba a mudarse a su país por menospreciarlo, al difundir la noticia de que Victoria había dicho que Madrid no le gustaba porque “olía a ajo”.

“La mayoría de las veces, siempre fui la villana”, dijo. “Nunca se trató de España, teníamos una familia en la que teníamos que pensar. Tuve dos hijos, Brooklyn y Romeo, y eso es lo que nadie parecía tener en cuenta cuando me criticaban por no estar en España desde el principio, un niño tiene que ir a la escuela, sabía que no podía mudarme hasta que tuviera una escuela para Brooklyn. Estaba de lunes a viernes en Londres y luego me subía a un avión a España, pero todo fue inventado, sacado de contexto”, explicó.

Mientras Victoria continuaba en Londres, el cambio que Beckham tuvo que vivir le produjo una crisis pues, desde que había debutado en el fútbol, del 15 a los 27 años, no había conocido otro equipo de fútbol, y mucho menos un país del que desconocía su idioma, por lo que la soledad se apoderó de él. Fue entonces que en el 2003, el diario “News of the world” publicó una historia donde aseguraba que el futbolista estaba siéndole infiel a la cantante con su representante, Rebecca Loos.

Victoria reconoció que eso produjo una crisis en su matrimonio, pues al enterarse de esta especulación atravesó uno de los momentos más complicados de su vida. Este rumor fue uno de los motivos que la llevó a agilizar su llegada a España, sin embargo, eso no solucionó la ruptura que se generó en su matrimonio, ya que recuerda que a pesar de que los dos ponían de su parte para sacar adelante su relación, todos los días había una razón para sentirse más distanciado uno del otro.

“Cada vez que despertábamos sentíamos que había algo más... no estábamos perdiéndonos el uno al otro, sino que estábamos ahogándonos. Honestamente, no sé cómo logramos superarlo, Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar por nuestra familia”, recordó el futbolista, confesando que cada día le era muy complicado ir a jugar o practicar mientras las cosas en casa no estaban bien.

La famosa diseñadora agregó que ese fue el momento más infeliz de su vida, pues se despertó en ella una clase de resentimiento por su marido.

“Fue el período más difícil para nosotros, parecía que el mundo estaba en nuestra contra. Tan pronto como pude llevar a los niños a la escuela, nos mudamos a tiempo completo. ¿Estaba resentida con David? Si soy totalmente honesta, sí lo hice. Probablemente, fue lo más infeliz que he sido en mi vida”, confesó.