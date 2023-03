Tras terminar con su novia de dos años Olivia Wilde, Harry Styles se ha dejado ver disfrutando su estilo de vida de soltero.

En medio de su exitosa gira mundial Love On Tour, el ex integrante de la ‘boyband’ One Direction fue captado compartiendo un apasionado beso con la modelo americana, Emily Ratajkowski. La capital japonesa, Tokio, fue el escenario ideal para este romántico encuentro que fue captado en exclusiva por medios extranjeros.

Harry Styles y Emily Ratajkowski se besan apasionadamente en Tokio

El video obtenido por MailOnline deja ver a la pareja bailando juntos en una calle de Tokio y besándose abiertamente cerca de un carro.

Como se sabe, el intérprete de “As It Was” terminó recientemente con la actriz Olivia Wilde, de 39 años. Por su parte, la modelo y actriz Ratajkowski atravesó un divorcio con el cineasta Sebastian Bear-McClard, de 34 años.

Hace poco, Emily salía con el cómico Eric Andrew e incluso publicó una fotografía de ellos juntos por el día de San Valentín. Sin embargo, tres días después insinuó el fin de su “situación sentimental” y siguió con su vida. Lo mismo ocurrió con el comediante Pete Davidson, con quien se le vio en múltiples salidas nocturnas y eventos públicos. Luego, la modelo fue vista compartiendo un beso con el diseñador Jack Greer en diciembre de 2022. Por lo que intuímos que ambos están viviendo su vida de solteros y tal vez, esto no significa el inicio de una relación seria.

La reacción de los fans tras el inesperado beso entre Harry Styles y Emily Ratajkowski

Miles de usuarios reaccionaron al viral video que se difundió en redes sociales. El artista británico y la modelo americana no compartieron un simple y dulce beso, en realidad las celebridades se mostraron muy apasionadas y sin ninguna preocupación por lo que podría pasar luego.

Los comentarios fueron desde “son la pareja más atractiva que existe” hasta “mi corazón acaba de romperse luego de ver el beso entre Harry y EmRata”.