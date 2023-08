Britney Spears ha limitado los comentarios que pueden hacer sus seguidores en Instagram, la cantante de 41 años vuelve a dar de qué hablar por un video que compartió en el que aparece bailando en bikini pole dance; la cantante desató nuevamente la preocupación de sus fans sobre su salud mental; de entrada, a Britney parece no gustarle ni la crítica ni los consejos que le escribieron sus seguidores, pues eliminó los comentarios de su polémica publicación.

La cantante estadounidense Britney Spears publicará sus esperadas memorias en octubre, dos años después de que un tribunal la liberara de una estricta tutela legal por parte de su padre que muchos consideraban abusiva y explotadora.

En julio, Spears anunció que lanzará en octubre el libro, titulado “The Woman In Me”, sus próximas memorias que son “una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, afirmó su editor en un comunicado.

“Escrito con notable franqueza y humor, el innovador libro de Spears ilumina el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente por fin su propia historia, en sus propios términos”, se lee; Spears saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como “Baby One More Time”, convirtiéndose en una de las estrellas del pop más importantes del mundo en el cambio de milenio.

Pero en 2007 sufrió una crisis nerviosa muy publicitada, que incluyó el ataque al automóvil de un paparazzi en una estación de gasolina. La tutela de su padre, Jamie Spears, comenzó luego de ese incidente, en 2008; la cantante vivió casi 14 años bajo el controvertido régimen legal que le impedía gestionar su vida y su carrera, gobernada en gran medida por su padre.

Posteriormente, ha dicho, la obligaban a trabajar y a salir de gira mientras no tenía acceso a su teléfono celular; finalmente, en noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles disolvió la tutela y en un escalofriante testimonio, la cantante dijo que, en virtud de la tutela, se le impidió quitarse un dispositivo anticonceptivo a pesar de su deseo de tener más hijos: “Sólo quiero recuperar mi vida”, dijo la estrella del pop a la corte en 2021.

Desde que obtuvo la libertad, Britney Spears se casó con su novio Sam Asghari y colaboró en una canción con Elton John, todo parecía reiniciar bien para una de las cantantes más aclamadas del mundo, sin embargo, los episodios extraños comenzaron a aparecer en las redes de la artista, sus extraños bailes y publicaciones posteando raras fotografías con mensajes incomprensibles preocuparon y entristecieron a sus seguidores, quienes ante la petición a la artista para que se atendiera con expertos, sólo recibieron el que Spears eliminara sus comentarios.

Esta vez, la princesa del pop colgó un video en el que aparece bailando pole dance en bikini, sus bruscos movimientos y su mirada hacen pensar a varios cibernautas que posiblmente la cantante está bajo los efectos de alguna droga: “Pobre Britney ha pasado por mucho y aún necesita ayuda hacer terapia psicológica, lo que más me causa a mí intriga es por qué el esposo ese no la ayuda sino que la deja que siga en esto haciendo el ridículo”. “La salud mental no es relajo. El daño que muchos padres pueden causarle a sus hijo . Muchas veces en vez de protegerlos se convierten en sus peores tormentos. Ella usa el baile como una forma de escape de su realidad pareciera. Después que no le haga daño a nadie. El dinero ni la fama lo es todo ella es un caso claro de eso”. “Se le ve la droga por encima, lejos de ser algo gracioso me parece un espectáculo deplorable, las drogas se le notan en la cara, lástima esta chica”, se lee entre los múltiples comentarios que lamentan la condición de Britney.

Para algunos, Spears sólo disfruta de la libertad que no tuvo por 13 años, y el baile es una manera en la que ella se puede explayar: “Bailar es una forma de terapia para algunas personas, además de que es un ejercicio muy beneficioso física y emocionalmente hablando. Ella es una Show Woman, exhibirse es parte de su personalidad y de su imagen”, se lee; Britney Spears cuenta con más de 42 millones de seguidores en Instagram.