Mientras Shakira sigue facturando tras su exitoso tema, la sesión 53 junto al productor argentino Bizarrap, su ex Gerard Piqué y Clara Chía no la están pasando bien, la joven de 23 años y nueva novia del exfutbolista, tuvo una crisis de ansiedad que la habría llevado a una clínica en Barcelona, mientras que Piqué no deja de ser observado por los medios que captaron de nuevo un momento incómodo y tenso.

Clara Chía dio de qué hablar hace unas horas cuando se reportó que el fin de semana la joven habría tenido una crisis producto de la fuerte presión mediática tras el destape de su amorío con Piqué y el lanzamiento de “BZRP Music Sessions #53″, donde la colombiana la deja muy mal parada, asegurando que Clara no es la buena persona que todos piensan: “Clara-mente no es como suena, tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”.

Piqué, para muchos el gran villano de esta historia, continúa con su rutina, que consiste en pasar por sus hijos Milan, de 9 años y Sasha, de 7, a la casa de su ex, ignorando las cámaras y las miradas de la prensa que aprovechan cada momento para cuestionarlo, esta vez sobre la salud mental de su novia Clara Chía, sin embargo, el futbolista guardó silencio.

Piqué y su celular son uno mismo

Precisamente la prensa que se encontraba afuera de la casa de Shakira, siguiendo los pasos de Piqué, quien no acostumbra a voltear a las cámaras tras destaparse su infidelidad, esperaba a sus hijos afuera de la casa de la colombiana, cuando Milan, el mayor de ellos apareció.

De acuerdo a Europa Press, el exintegrante de Barcelona estaba más pendiente de su teléfono que de la llegada de su primogénito, pues apenas intercambió una palabra con él; después, el pequeño Sasha llegó al automóvil acompañado de una de las empleadas de la cantante, quien le pidió que se pusiera el abrigo ante la impasibilidad de Piqué, concentrado en su teléfono.

Europa Press también capturó en video un incómodo momento cuando de nueva cuenta Gerard pasó a recoger a sus hijos a la casa de Shakira, y cuando el menor de ellos, Sasha se sube en la parte de atrás del auto, y recibe un beso por parte de su padre, el niño se limpia el rostro, retirándose el beso que segundos antes le había dado su padre.

Aunque algunos cibernautas mencionan que es una conducta completamente normal en un niño, el de limpiarse el beso del rostro, otros sacaron a colación un episodio pasado en casa de la colombiana en el que Sasha, entre lágrimas, se resiste a ir con su padre, mientras Shakira lo consuela y lo trata de convencer y animar para que vaya.

El renacer musical de Shakira

Shakira y Karol G lanzarán un tema conjunto, el primero que une musicalmente a estas dos colombianas, confirmaron hace unos días fuentes de la compañía Sony Music.

El nuevo corte, del que de momento no ha trascendido su título, llegará después del gran revuelo mediático que provocó su último tema, la sesión 53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumula casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

“Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta / y la deuda en Hacienda”, canta Shakira en unos controvertidos versos que dejan pocas dudas respecto a la identidad de sus destinatarios, especialmente cuando continúa: “Yo solo hago música / Perdón que te sal-pique”.

Con anterioridad la artista colombiana había lanzado las canciones “Te felicito” y “Monotonía”, grabadas junto a los puertorriqueños Rauw Alejandro y Ozuna, respectivamente, y que también incluían mensajes interpretados como alusiones directas a su relación con Piqué.

Shakira se encuentra en un momento de renacimiento comercial, como confirman el éxito de su más reciente tema con Bizarrap y que el citado “Te felicito” se coló como la novena canción de mayor éxito en España en 2022, según informó Promusicae, asociación de la industria discográfica española.