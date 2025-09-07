Un día después de que el cantante colombiano Maluma exhibiera su exclusivo Ferrari Purosangue verde menta, el primer SUV de la marca italiana y el único en el mundo con especificaciones diseñadas bajo el programa Tailor Made, un video difundido en redes sociales captó el momento en que policías de tránsito de la ciudad de Medellín detuvieron al cantante mientras conducía su exótico vehículo.

En las imágenes se observa al Ferrari estacionado a un costado de una vía, mientras dos oficiales motorizados inspeccionan el automóvil. Maluma, identificado al volante, baja del vehículo y responde a las indicaciones de los agentes. En el video, se le ve cerrando las puertas del carro antes de retirarse.

Hasta ahora no se ha informado de manera oficial la causa de la detención, aunque lo más probable es que pudo tratarse de una verificación de rutina.

Un Ferrari exclusivo en el planeta

El modelo presentado por Maluma corresponde a la línea Purosangue, primer vehículo de cuatro puertas y cuatro asientos fabricado por Ferrari.

El auto está equipado con un motor V12 de 6.5 litros, 725 caballos de fuerza, tracción total y puede superar los 310 km/h de velocidad máxima. El precio estimado supera los 1.4 millones de dólares.

Según páginas especializadas, la unidad del cantante es la única en el mundo con personalización completa realizada junto al diseñador de modelos de Ferrari, lo que lo convierte en una pieza de colección.

Maluma compartió el estreno en Instagram con el mensaje: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”. En sus publicaciones se le ve celebrando con champán, posando junto a su pareja y mostrando una maleta roja con la inscripción “Don Juan 1/1”.

Las imágenes de la presentación rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la rareza del modelo como la forma en que el artista compartió la experiencia. En los videos publicados, Maluma aparece rociando champán sobre el vehículo, alzando copas junto a su pareja y posando al volante de su nueva adquisición.