El vocalista de la banda de rock Beartooth, Caleb Shomo, reveló públicamente su orientación sexual a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde aseguró que actualmente se identifica como un “hombre orgullosamente gay”.

La confesión fue compartida el sábado mediante una extensa publicación en Instagram, en la que el músico de 33 años explicó que decidió hablar abiertamente sobre su vida personal tras semanas de especulación y rumores.

“He sentido la necesidad de aclarar las cosas antes de que esto afecte a las personas que amo”, expresó Shomo al inicio del mensaje, en el que también reconoció que ha atravesado un largo proceso interno relacionado con su identidad y salud emocional.

PUBLICIDAD

El cantante aseguró que durante años intentó ignorar sentimientos que, según explicó, estuvieron ligados a episodios de depresión, autodesprecio y desesperanza. También admitió que recurrió al alcohol como una forma de ocultar conflictos personales que no sabía cómo enfrentar.

“Pasé una década enterrando emociones con alcohol”, confesó el artista, quien señaló que abandonar esa etapa lo llevó a explorar con mayor profundidad aspectos de su sexualidad y bienestar emocional.

Shomo explicó además que el proceso de composición del próximo álbum de Beartooth estuvo marcado por una decisión personal de mostrarse de manera completamente honesta tanto en sus letras como en su vida cotidiana.

El músico aprovechó la publicación para enviar un mensaje de apoyo a personas que atraviesan situaciones similares, exhortándolas a aceptar sus emociones y buscar ayuda en lugar de reprimirlas.

“Guardar estas cosas solo termina lastimándote a ti y a quienes te rodean”, escribió.

Horas después del anuncio, la esposa del cantante, Fleur Shomo, también compartió un mensaje en redes sociales en el que habló sobre el impacto emocional que ha tenido esta situación en su vida personal y familiar.

En una publicación acompañada por un video de ambos bailando juntos, Fleur describió los últimos meses como un período “doloroso y confuso”, aunque dejó claro que continúa sintiendo amor y apoyo hacia el cantante.

“Siempre voy a querer proteger y apoyar a Caleb”, expresó.

Sin embargo, también reconoció la dificultad de enfrentar sentimientos de pérdida mientras intenta acompañar a su pareja durante este proceso de transformación personal.

Fleur afirmó que lidiar con “la dualidad” de apoyar a alguien que ama mientras enfrenta el fin de su relación ha sido emocionalmente devastador.

En el mismo mensaje confirmó que su matrimonio, que se extendió por casi 14 años, llegó oficialmente a su final.

“Nuestra historia fue hermosa y estuvo llena de amor, aventuras y felicidad”, escribió. “Y ahora ha terminado”.

La revelación de Shomo ha provocado una amplia reacción entre seguidores de Beartooth y miembros de la comunidad musical, muchos de los cuales han expresado mensajes de apoyo tanto para el cantante como para Fleur tras la noticia.