El veterano periodista Walter Soto León se reincorpora desde hoy, lunes, a su labor como parte del equipo ancla de Telenoticias -Telemundo- tras una pausa por el nacimiento de su hija Cecilia Victoria.

El regreso de Soto León a la pantalla chica llega con un cambio en su jornada que implica que ya no será el compañero ancla de su esposa, la también periodista Zugey Lamela, en el noticiero de las 4:00 de la tarde.

Así lo hizo saber el reportero en una publicación en su cuenta de Instagram en la que se ve dando un biberón a su pequeña de poco más de un mes de nacida.

“Mi gente, hoy me reincorporo a mis labores, pero quiero que sepan que ya no me verán en Telenoticias 4pm acompañando a mi esposa, Zugey Lamela. A partir de hoy formaré parte del equipo de Telenoticias 11am, junto a la compañera Ivonne Solla”, explicó.

Soto León y Lamela recibieron a su hija el pasado 31 de enero, aunque la bebé estaba prevista para llegar al mundo la primera semana de febrero.

Cecilia Victoria llegó con gran ilusión a la vida de la pareja de reporteros tras perder tres embarazos. Fue el pasado 24 de julio que anunciaron con mucha alegría este cuarto embarazo.

La pareja comenzó su relación en el 2014 y lleva cinco años de matrimonio.