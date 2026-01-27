Will Smith vivió uno de los momentos más peligrosos de su carrera mientras rodaba la serie documental ‘De Polo a Polo con Will Smith’, una producción de ‘National Geographic’ y Hulu, en la que el actor recorre los siete continentes en cien días y se enfrenta a desafíos físicos extremos.

Con esta nueva producción, no solo puso su cuerpo al límite, sino que casi pierde la vida, algo que nunca le había ocurrido como actor.

En una entrevista con el programa de televisión ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, explicó que quedó atrapado durante una arriesgada inmersión bajo el hielo ártico.

Además, el actor de ‘Bad boys’ describió el entorno como una “cordillera de hielo inadvertida”, una formación irregular que dificulta la orientación y convierte cualquier error en una situación potencialmente mortal.

Smith siempre estuvo acompañado de un equipo de buzos expertos y, pocos minutos después de haber iniciado la inmersión, el equipo dio la orden de abortar el buceo. Al intentar regresar al punto de entrada, no logró localizar el orificio de salida, por lo que chocó con el hielo sólido.

“Escuché: ‘¡Aborten la inmersión! ¡Aborten!’ Y yo pensé: ‘¡Oh, no!’ Así que fui a ascender y choqué con el hielo’”, recordó.

En ese momento, Smith pensó que su vida estaba en peligro, pero debía mantener la calma para no empeorar la situación.

En medio de su confusión, pánico y vulnerabilidad, se quitó accidentalmente la máscara de oxígeno, lo que aumentó aún más su angustia; por ello, debió calmarse para lograr controlar la situación.

Después de que todo el equipo de seguridad lo sacó del agua helada y lo llevó a la superficie, recordó que no solo fue un profundo impacto emocional, sino que también es una experiencia que nunca olvidará, al igual que otras que vivió durante la grabación de la serie documental.

El documental ‘De Polo a Polo con Will Smith’ está disponible en Disney+ y cuenta con siete episodios, en los que el actor recorre desde el desierto de Kalahari hasta la selva amazónica, pasando por el Himalaya, las islas del Pacífico y, por supuesto, el Polo Norte.