Yailin “La más viral” acusó esta noche a su expareja, Anuel AA, de maltrato físico mientras se encontraba embarazada de la hija que comparten hoy día, Cattleya.

La cantante dominicana realizó esos señalamientos en una serie de “stories” que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde señaló al reguetonero puertorriqueño de mantenerla en un patrón de maltrato físico y económico. Incluso, en una de las publicaciones, la artista compartió unas imágenes de unos golpes que supuestamente sufrió de parte del exponente urbano mientras se encontraba en etapa de gestación.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes yo embarazada y cuando parí que necesito dinero pa la renta, pa pampers pa la niña, pa la leche, para tuuuuuuu hija. Tú y Tú jente (sic) me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, escribió.

“Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuándo tú quieras subimos todo! Pa’que se muera el diablo 4 veces”, agregó.

Mientras tanto, el licenciado Andrés Toribio, abogado de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de pila de la artista, declaró en sus redes sociales que “accionará en justicia en las próximas horas, en razón de las agresiones físicas y psicológicas recibidas durante su periodo de gestación, de mano de su expareja”.

“Le establecimos a la misma no exponer y/o publicar nada relativo al tema, desde este momento”, destacó.

La respuesta de Yailín se produjo luego su presunta pareja, Tekashi 6ix9ine, tildara al exponente del género urbano boricua de “rata” luego que el intérprete de “Real Hasta La Muerte” publicara una foto de su hija en su cuenta oficial de Instagram.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, expresó Daniel Hernández, nombre de pila del rapero estadounidense.

Sin embargo, Anuel le rispotó a Tekashi con unos “stories” donde lo acusó de difamarlo cuando este fue sentenciado a cuatro años de probatoria y 1,000 horas de trabajo comunitario en octubre de 2018 tras declararse culpable por un caso de pornografía infantil.

Tekashi se declaró culpable en 2015 ante un tribunal federal de Nueva York por grabar actos sexuales con una menor de 13 años de edad y diseminar los videos.

“Tú tocas niñas menores de edad ratón y abusas sexual mente de ellas... ALEJATE DE MI HIJA”, escribió el reguetonero.

Reacciona Anuel a las señalamientos

A minutos que Yailin publicara las imágenes de los supuestos golpes que sufrió de parte de Anuel AA, el cantante tildó de “mentirosa” a su expareja en otro “story” de su cuenta de Instagram.

“Usted siempre decía q hasta te ibas a dar tu misma pa decir q yo te daba y tratar meterme preso. jamás pensé que alguien cayera tan bajo o q tuvieras corazón pa hacer eso o insinuar semejante mentira y BARBARIDAD”, manifestó el artista urbano.

“Y porque esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso q pasaste ? Bahhh mentirosa...”, agregó.

Mientras tanto, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del reguetonero, se dirigió a sus seguidores y exhortó a que “NO SE DEJEN ENGAÑAR”.

“La verdad convence, NO GRITA!!!!!!! Q MENTIROSA WAOW”, indicó.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa del exponente urbano, Elizabeth Sánchez, para solicitar una reacción, pero informó que el artista emitió sus declaraciones en las redes sociales y que no hará más comentarios al respecto.