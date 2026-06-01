La cantante dominicana Yailin La Más Viral atraviesa un momento difícil en su vida personal, según reveló este fin de semana a través de sus redes sociales.

La artista compartió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje acompañado de varios videos que sorprendieron a sus millones de seguidores. En las publicaciones, dejó entrever que habría sufrido la pérdida de un embarazo, aunque no lo expresó de manera directa.

“Íbamos a ser tres, Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”, escribió la intérprete junto a imágenes en las que aparece acariciando su vientre mientras viajaba en un vehículo. En otro de los clips, también se observa a su hija Cattleya besándole la barriga.

Las publicaciones generaron una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes desconocían que la cantante estuviera esperando un bebé. Hasta ahora, Yailin no ha ofrecido detalles adicionales sobre la situación ni sobre la identidad del padre del bebé.

Hace apenas unos días, la exponente urbana había confesado públicamente que se encontraba nuevamente enamorada y en una relación sentimental.