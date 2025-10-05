La exponente urbana Yailin ‘La Más Viral’ confirmó que sufrió accidente automovilístico esta madrugada.

Después de los rumores en redes sociales donde usuarios afirmaban que la intérprete de “Me encantas” había chocado su vehículo McLaren azul tras salir de la discoteca The World en Santo Domingo, la cantante abordó el tema en su canal de difusión en Instagram.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y de la cabeza… pero Dios me dio otra oportunidad de vida, y eso es lo que más agradezco“, escribió a través de su cuenta, donde constantemente se mantiene conectada con sus más de 12 millones de seguidores.

Asimismo, informó que se encuentra en recuperación “para volver a estar con ustedes”.

Señaló que el impacto provocó que casi saliera por la ventanilla del lado del conductor, pero Dios y su acompañante lograron evitarlo.

“Casi salgo por la ventana del chofer pero gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar no salí por la ventana”, dijo.