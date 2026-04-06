Mientras los patrocinadores se retiran del Wireless Festival de Londres a causa de Ye, su organizador apoya al rapero antes conocido como Kanye West.

Melvin Benn, director general de Festival Republic, compartió el lunes un comunicado en el que respaldaba la decisión de su empresa de contratar a Ye.

“Perdonar y dar una segunda oportunidad a la gente se está convirtiendo en una virtud perdida en este mundo cada vez más divisivo”, escribió. “Pido a la gente que reflexione sobre sus comentarios instantáneos de disgusto ante la probabilidad de que actúe (como fue el mío) y le ofrezca algo de perdón y esperanza como yo he decidido hacer”.

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Ye, que cambió su nombre en 2021, actuará ante unos 150.000 asistentes durante las tres noches del festival, del 10 al 12 de julio.

En los últimos años, el rapero ha suscitado numerosas críticas por sus comentarios antisemitas y su admiración por Adolf Hitler. El año pasado publicó una canción titulada “Heil Hitler” y puso a la venta una camiseta con una cruz gamada en su sitio web. El pasado mes de enero, el cantante de 48 años se disculpó por sus comentarios antisemitas en una carta publicada a toda página en el Wall Street Journal. Dijo que su trastorno bipolar le llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

Pepsi, Rockstar Energy y Diageo, patrocinadores de Wireless, se han retirado del festival desde que se anunció que Ye sería el cabeza de cartel, aunque Pepsi, patrocinador principal, no dio ninguna razón. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó la contratación de “profundamente preocupante”.

“La música de Ye se escucha en emisoras de radio comerciales de este país. Está disponible a través de transmisiones en directo y descargas en este país sin comentarios ni vitriolo por parte de nadie y tiene derecho legal a entrar en el país y actuar en él”, dice el comunicado de Benn.

“No le estamos dando una plataforma para ensalzar la opinión de cualquier naturaleza, solo para interpretar las canciones que actualmente suenan en las emisoras de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming de nuestro país y que escuchan y disfrutan millones de personas”, continúa el comunicado.

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La semana pasada, Ye ofreció dos conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sus primeras actuaciones importantes en Estados Unidos en casi cinco años. Allí, los fans parecieron separar sus creencias personales y declaraciones públicas de su música, y se mostraron dispuestos a perdonar tras su carta de disculpa de enero.

“No me interesa la política ni la opinión personal de nadie. Me interesa el arte de la música”, dijo Yovani Contreras, uno de los fans presentes. “Para mí, Ye siempre será Ye. Kanye siempre será Kanye”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.