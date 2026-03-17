La actriz Zendaya contó que varias personas de su círculo cercano fueron engañadas por imágenes virales creadas con inteligencia artificial que supuestamente mostraban su boda con Tom Holland.

Durante su visita a Jimmy Kimmel Live, la protagonista de “Dune” reveló que incluso conocidos suyos llegaron a molestarse por no haber sido invitados al supuesto enlace. El conductor mencionó que las fotos causaron furor en internet y que lucían “muy realistas”.

La ceremonia de boda de Tom Holland y Zendaya.

Estuvieron Robert Downye Jr., Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Andre Garfield, etc.

Que preciosidad de fotos, son increíbles, me encantan. 😍 pic.twitter.com/dyxoXkSspx — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) March 4, 2026

La actriz explicó entre risas que muchos cayeron en la confusión: “Me encontraba con gente que me decía: ‘¡Las fotos de tu boda son hermosas!’, y yo tenía que aclararles: ‘Son hechas con IA’”.

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Las imágenes fueron creadas por Juan Regueira Rodríguez, quien se presenta como creador digital. Las publicó el 3 de marzo y rápidamente se hicieron virales, acumulando cerca de 12 millones de “me gusta” y más de 17 mil comentarios.

En la misma entrevista, Zendaya también habló sobre “Spider-Man: Brand New Day”, cinta que se estrenará el 31 de julio y en la que comparte créditos con Holland. Señaló que se siente muy positiva respecto al proyecto y destacó lo importante que ha sido la saga en sus vidas:

“Es una parte clave de nuestra historia, crecimos haciendo estas películas. Es un privilegio formar parte de ellas, y sé que Tom se toma muy en serio su papel y quiere hacerlo bien”, expresó.