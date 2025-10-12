El exponente de música urbana Zion fue dado de alta de Centro Médico esta noche tras sufrir un accidente de tránsito, informó la casa productora Baby Records en un comunicado de prensa.

Luego de cuatro días bajo cuidado médico, el reguetonero seguirá en recuperación desde su hogar después de experimentar un sangrado craneal por el incidente que vivió hace cuatro días mientras conducía un vehículo todoterreno.

“Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por toda las oraciones recibidas”, lee el comunidado de la casa productora, donde agradecieron al equipo médico que lo atendió, así como el personal que le dio atención durante el inconveniente.

“Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación.Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos”, aseguró.

Más temprano en la tarde, la hermana del cantante, Bridgett Machado, aseguró ante las cámaras de Telenoticias que el intérprete de “Zun Da Da” se encuentra “recuperándose favorablemente”.

“Ha habido muchos avances, está casi listo para ir a casa ya”, destacó la familiar, quien aseguró que el cantante se encuentra hablando mejor, y que hasta intenta entonar canciones mientras seguía internado.

“Su evolución es grandísima. Dentro de todo lo que sucedió, ha sido un gran avance”, agregó Machado.

Andrés Bustamantes, manejador de Zion, desmintió unos rumores que han circulado en otros medios de comunicación, asegurando que la persona acompañaba al artista al momento del accidente “está en casa, está recuperándose”.

“Hemos estado al pendiente de ella, de que entró al hospital, y salió del hospital totalmente acompañado. Es falso que la hayamos desahuciado como como se ha dicho por ahí, rumores que, nada que ver”, resaltó.

Bustamantes también indicó que el equipo de trabajo del cantante que formó parte del dúo Zion y Lennox seguirá realizando lo necesario para llevar su más reciente producción discográfica “The Perfect Melody II” hacia delante, en lo que este continúa su recuperación.

“Sus compromisos promocionales quedan aplazados hasta nuevo aviso. Él mismo es el que dirá cuándo es que va a atender los medios”, informó.