El artista puertorriqueño Zion confirmó que se sometió a una manga gástrica, como se había rumoreado desde la semana pasada

Durante una entrevista con el youtuber venezolano Marko en “La Nave Podcast”, el cantante explicó que optó por dicha operación que, según Cleveland Clinic, es una cirugía bariátrica para inducir la pérdida de peso que funciona reduciendo el tamaño del estómago, porque estaba “cansado del sube y baja”.

"Porque el año pasado le había metido once meses al gimnasio y un mes y medio que no fui al gimnasio... y de nuevo 95 kilos (209 libras), y siempre lo mismo, y alguien me lo recomendó, vi varias amistades que se lo hicieron", afirmó.

PUBLICIDAD

Aunque logró su objetivo de adelgazar, el intérprete de “Zun da da” admitió que el proceso ha sido difícil por su amor por la comida, destacando que le gusta hacer turismo gastronómico cada vez que se encuentra en un país diferente.

"Para comer tengo que estar ahí como dos horas, poco a poco, no puedo tomar a la misma vez que como, o sea, es muy difícil, me dijeron que no iba a ser así, pero bueno, eso es los primeros 8 o 10 meses, 12 meses, yo apenas llevo 6 meses", abundó.

También señaló que al principio de la etapa postquirúrgica tuvo las defensas bajas, temblores corporales y debilidad, además de mayor sensibilidad al alcohol.

“Me siento súper bien, lo que pasa es que a la misma vez, hay una etapa de la cirugía que es bien bien fuerte, se te bajan las defensas, te dan, no sé, por lo menos a mí, me da temblequera, el otro día también tuve como un desmayo, como que te sientes muy débil, te das tres palos y obviamente te da más fuerte que antes, y a mí sí me gusta beber, no lo niego, pero me siento súper enfocado en el trabajo", dijo.