Zuleyka Rivera y DJ Luian parecen haber superado los desacuerdos en su relación.

Ambos andaban otra vez juntitos en Dubái, según varias imágenes que compartió la modelo en su cuenta de Instagram, donde aparece acompañada del productor musical.

Lo más que llamó la atención fue un detalles en particular: Zuleyka luce lo que parece ser el anillo de compromiso que DJ Luian le entregó en 2023, lo que apunta a una posible reconciliación.

La relación de los boricuas ha estado marcada por altibajos, separaciones y reconciliaciones. Aunque en su momento borraron fotos juntos de las redes sociales, este reciente viaje al Medio Oriente parece indicar que están retomando su historia de amor.

Muchos seguidores de la ex Miss Universe reaccionaron con entusiasmo ante las imágenes.

DJ Luian también ha compartido múltiples fotos del viaje a Dubái, pero en ninguna aparece Zuleyka.