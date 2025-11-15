La Fashion Diva de Puerto Rico, Dreuxilla Divine Carter, regresa con un concepto irresistible que une a las más destacadas transformistas del momento en lo que será “The Divine Brunch”, un espectáculo lleno de humor, baile y picardía.

“The Divine Brunch” se llevará a cabo el domingo, 16 de noviembre de 2025, de 10:00 am a 4:00 pm (el show comienza a las 12:00pm) en Aqua by Dreams Hotel, en Palo Seco, Toa Baja. Este evento marca el inicio de una serie mensual que transformará los domingos en una experiencia inolvidable de entretenimiento, sabor y glamour.

La primera edición contará con la participación especial de tres fabulosas transformistas del patio: Dixie Bee (la Karol G boricua), Alexandra Duvont y Adara Winter. La animación estará a cargo de Dreuxilla Divine, quien siempre divierte al público con sus ocurrencias.

PUBLICIDAD

Show de Dreuxilla Divine. ( Suministrada )

Además, habrá un concurso de transformismo para principiantes, donde la ganadora recibirá un premio en efectivo y la oportunidad de presentarse en la próxima edición de “The Divine Brunch”.

El brunch incluye plato de entrada, plato principal (con tres opciones para escoger), dos horas de mimosas ilimitadas y el espectáculo en vivo.

Para información del concurso de transformismo y reservaciones pueden comunicarse al 787-688-5818 o 787-413-2941.

“The Divine Brunch” es un evento solo para adultos y llega de la mano de Nelson Roldán Entertainment y Aqua by Dreams Hotel.