La Fashion Diva de Puerto Rico, Dreuxilla Divine Carter, regresa con un concepto irresistible que une a las más destacadas transformistas del momento en lo que será “The Divine Brunch”, un espectáculo lleno de humor, baile y picardía.

“The Divine Brunch” se llevará a cabo el domingo, 16 de noviembre de 2025, de 10:00 am a 4:00 pm (el show comienza a las 12:00pm) en Aqua by Dreams Hotel, en Palo Seco, Toa Baja. Este evento marca el inicio de una serie mensual que transformará los domingos en una experiencia inolvidable de entretenimiento, sabor y glamour.

La primera edición contará con la participación especial de tres fabulosas transformistas del patio: Dixie Bee (la Karol G boricua), Alexandra Duvont y Adara Winter. La animación estará a cargo de Dreuxilla Divine, quien siempre divierte al público con sus ocurrencias.

Show de Dreuxilla Divine. (Suministrada)

Además, habrá un concurso de transformismo para principiantes, donde la ganadora recibirá un premio en efectivo y la oportunidad de presentarse en la próxima edición de “The Divine Brunch”.

El brunch incluye plato de entrada, plato principal (con tres opciones para escoger), dos horas de mimosas ilimitadas y el espectáculo en vivo.

Para información del concurso de transformismo y reservaciones pueden comunicarse al 787-688-5818 o 787-413-2941.

“The Divine Brunch” es un evento solo para adultos y llega de la mano de Nelson Roldán Entertainment y Aqua by Dreams Hotel.