5 estrenos musicales pa’ ponerle sazón al fin de semana
Entre Greeicy, Limi-T 21 y el junte de Anuel y Blessd, varios artistas se lanzan con sus temas nuevos que prometen llevar ritmo, emoción y flow.
El grupo Limi-T 21 sigue con su "swing" al sacar el video nuevo de "Mix 7", canción que incluye tres de sus temas más coreados y exitosos: "El Baile Pega'o", "Solo Tú y Yo" y "A la Nena le Gusta". La producción audiovisual rinde homenaje a todas esas generaciones y clases graduandas que han bailado al ritmo de Limi-T 21 durante sus proms o fiestas de graduación.
El artista y músico italiano vuelve al ruedo con el nuevo tema "Mi día preferido", una canción pop que invita a sus seguidores a creer en su capacidad de renovarse. La canción forma parte de su más reciente álbum, donde celebra su renacimiento en la música.
La cantante colombiana Greeicy regresa fuerte con su nuevo sencillo "Quiero+", un número con el que sumerge más a los ritmos del "Afrobeat" y manifiesta su deseo por una conexión genuina.
Anuel y Blessd sorprenden a sus fans con el lanzamiento de "Pórtate Bonito", una colaboración que fusiona el estilo del proclamado "Rey del Trap" con la energía innovadora del artista colombiano. Este nuevo sencillo formará parte de "RHLM2", un disco que el exponente boricua aseguró que lleva más de un año cocinándose y promete ser tan icónico como el primero.
El artista emergente JOTAERRE presentó su más reciente sencillo "JÚPITER", una propuesta que combina el ritmo energético y tropical del “coolie dance” de Jamaica con el trap latino. El boricua aspira a explorar la vulnerabilidad y complejidad de las relaciones intermitentes, invitando a sumergirse en un viaje sonoro de pasión y conflicto que conecta profundamente con la audiencia.