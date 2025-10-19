El cantante puertorriqueño Abraham Velázquez se presentará el domingo, 2 de noviembre a las 6:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce con su concierto “Íntimo”.

Se tratará de una experiencia en la que el público podrá disfrutar de la voz y el testimonio de Abraham en un ambiente cálido y personal. Durante el espectáculo el intérprete del éxito “Creo” compartirá sus canciones más personales y hablará de las historias y vivencias que le inspiraron para escribirlas.

“Todas mis canciones son historias y experiencias que he tenido en la intimidad con Dios. Mi intención es que cada tema imparta, ministre y transforme, porque la música tiene un propósito que viene desde el cielo. Primero transforma mi vida en esa intimidad, y luego deseo que transforme la de los demás”, expresó Velázquez.

La dirección musical del espectáculo “Intimo” estará a cargo del ganador del Grammy y respetado productor dominicano, Adiel Santana. Cada canción y cada letra busca transmitir un mensaje de fe, adoración, esperanza y transformación, ofreciendo una noche memorable y conmovedora a los presentes.

Para más información y boletos puede acceder a Ticketera.com y tcpr.com