De querer ser una “pop star” desde niña, ahora se encuentra viviendo su sueño.

La cantante Adrí Torrón continúa trazando su camino en la música y busca que sus fans puedan salir de su zona de confort con su nueva canción “monotonía”.

La intérprete dominicana conversó con Primera Hora sobre su más reciente lanzamiento producido por Luis Salazar, con el que busca resaltar la vulnerabilidad que se puede experimentar en una relación donde todo parece estar estancado.

“Esta es una canción muy especial para mí, la escribí en un momento donde estaban pasando por muchas rutinas en mi relación, mucha monotonía. Todo estaba tan repetitivo y no sabía cómo salir de ahí, y, uno como artista, cuando tiene un problema, lo que hace es escribir canciones”, compartió la artista de 23 años sobre el número en que asegura que, a veces, vale la pena mirar hacia otro lado y buscar un mejor amor.

Torrón, quien logró destacarse en la primera temporada de “Dominica’s Got Talent”, al igual que lanzar su tema “Loquita por ti” -que tiene más de 1.3 millones de vistas en YouTube- resaltó que “monotonía” consiste de otro adelanto de lo que será su nuevo álbum, donde el público podrá conocer su historia.

“Si te digo quién es Adri Torrón, hay dos respuesta, porque Adri es una niña muy introvertida, súper simple, genuina, súper tímida, pero Adri también es una mujer llena de fuerza, una mujer empoderada, extrovertida, creativa, divertida. Pero algo en común que tienen las dos Adri es que son súper soñadoras”, aseguró la quisqueyana, quien fue mencionada como las “Artistas 2 Watch” de los Premios Lo Nuestro.

Adri Torrón se encuentra entre las "Artistas 2 Watch" de Premios Lo Nuestro. ( Suministrada )

Torrón, quien creció en su infancia escuchando música de divas como Celine Dion y Whitney Houston, así como vivir su adolescencia disfrutando de estrellas como Britney Spears y Taylor Swift, aseguró que, aunque encontró su sonido en el pop, los ritmos del merengue y la bachata los lleva “en su sangre”.

“Esos ritmos son parte de quien soy, me encanta bailarlos, me encanta cantarlos y escucharlos, pero al yo hacer música, me inclino más al pop, a las baladas, siento que me puedo sincerar un poco más con el público, contarles quién yo soy realmente”, manifestó la cantante, quien adelantó que, entre las figuras que le gustaría colaborar en el futuro, se encuentran Emilia Mernes, Camilo, y el boricua Bad Bunny.